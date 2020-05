Ob Joggen, Nordic Walking oder Spazieren, die Gesundheit steht an erster Stelle. Was verbindet; ist das gemeinsame Ziel, die Strecke zu schaffen oder seine persönliche „Bestzeit“ zu toppen.

Verschiedene Distanzen und Kategorien

Die TeilnehmerInnen haben die Möglichkeit zwischen vier Distanzen zu wählen: 5 km, 10 km, 15 km sowie der Halbmarathon von 21,1 km. Drei Tage hat man Zeit seine Lieblingsstrecke zu laufen und ladet anschließend ein Foto, die Laufzeit oder das Tracking auf die Homepage hoch. Dabei geht es vor allem um die Freude am Laufen und Bewegen. Gesucht werden auf allen Distanzen auch die schnellste Frau und der schnellste Mann.

„Wir haben Österreich läuft ganz bewusst auf drei Tage ausgeweitet, denn so sind nirgends gleichzeitig zu viele LäuferInnen unterwegs und Abstand zu halten wird dadurch gut möglich. Es kann zu jeder Uhrzeit und auf jeder Strecke gelaufen werden. Es wird sogar eine Sonderwertung für die schönste und außergewöhnlichste Route geben. Die Tracking-Daten werden von den einzelnen TeilnehmerInnen selbst auf unsere Homepage hochgeladen“, so die beiden Veranstalterinnen Verena Eugster und Patricia Zupan von W3 Marketing.

Wertungen und Lauf-Tipps

Gekürt werden nicht nur die schnellste Frau und der schnellste Mann auf allen Distanzen. Weitere Spezialwertungen gibt es für das aktivste Bundesland, die außergewöhnlichste Strecke und das kreativste Foto das unter #österreichläuft gepostet wird. In den nächsten Tagen werden auf der Website www.oesterreichlaeuft.at noch viele Tipps und einsame Laufstrecken präsentiert.

„Es gibt so viele schöne, einsame Lauf- und Walkingstrecken und so können die neuen Richtlinien für einem Mindestabstand von fünf Metern beim Walken und zehn Metern beim Laufen gut eingehalten werden,“ zitieren die Veranstalterinnen die Empfehlungen von Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler.

Der Ablauf von Österreich läuft

1) Die Anmeldung erfolgt über die Website www.oesterreichlaeuft.at. Die TeilnehmerInnen können zwischen den verschiedenen Distanzen wählen.

2) Nach der Anmeldung bekommen alle TeilnehmerInnen eine Bestätigungsmail. Spätestens am 14. Mai 2020 wird das Starterpaket per Post nach Hause geliefert. Neben der Startnummer und der Medaille enthält das Paket auch spannende Goodies der Partner.

3) Die gewünschte Strecke kann jederzeit, innerhalb des 15. Mai ab 00:00 Uhr und des 17. Mai bis 18:00 Uhr gelaufen oder gewalkt werden. Anschließend wird die Zeit inkl. Foto des Trackings, mit dem Ergebnislink hochgeladen.

4) Die digitale Urkunde steht zum Downloaden bereit.

5) Die virtuelle Siegerehrung findet am Sonntag, den 17. Mai um 20:00 Uhr statt, die Siegerpreise werden zugesendet.