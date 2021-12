Österreich unterliegt Japan nach hartem Kampf

Applaus und rundum glückliche Gesichter waren um 8 Uhr in der Früh zu sehen, als Kapitänin Petra Bkazek und Kreisläuferin Stefanie Kaiser offiziell die Quarantäne verlassen durften und nach über einer Woche wieder auf das Team trafen. Die endgültige, offizielle Bestätigung, dass beide auch spielen dürfen, gab es dann eine Stunde vor Anpfiff.

Endlich durfte die Mödlingerin Blazek ihr Team anführen. Ab der 13. Minute stand sie zwischen den Pfosten. Zu diesem Zeitpunkt führte Österreich nach einem fulminanten Start 9:6. Die ersten beiden Würfe auf ihr Tor gehörten auch der Deutschland-Legionärin und durch Mirela Dedic und Fabienne Tomasini stellte man auf 11:6. Mit einer guten Deckungs- und Angriffsleistung hatte man die Japanerinnen, die ihre erste Torfrau durch eine Rote Karte nach Foul an Mirela Dedic verloren, in den ersten 30 Minuten im Griff.

Japan wird aggressiver

Nach der 19:15-Pausenführung, gelang es nochmals auf fünf Tore davonzuziehen. Japan stellte nun im Angriff auf Sieben gegen Sechs um, in der Deckung zeigten sie sich aggressiver. Österreich verlor immer wieder den Ball im Angriff, konnte aber noch weiter vorlegen. Bis zur 44. Minute. Österreich sieht sich in Überzahl, ein Passfehler beschert den Japanerinnen jedoch den Ausgleich zum 23:23.

Zwischenspurt war zu wenig

Noch einmal gelang es mit einem 3:0-Lauf auf 26:23 zu stellen, just in diesem Moment hatte Österreich auch Pech im Abschluss, wie bei einem Lattenwurf von Johanna Reichert. Japan gelang der neuerliche Ausgleich und in der 54. Minute die erstmalige Führung zum 28:27. Österreich stellte nun ebenfalls im Angriff auf Sieben gegen Sechs um. Ein weiterer Stangenwurf durch Kristina Dramac und eine Zweiminutenstrafe gegen Patricia Kovacs entschieden das Spiel zugunsten Japans. Mit dem 30:32 war man nah dran am erhofften Sieg in der Hauptrunde. Dafür besteht nun im abschließenden WM-Spiel gegen Kroatien nochmals die Chance.

Stimmen zum Spiel

Helfried Müller, Teamchef: „Ich kann meinem Team keinen Vorwurf machen. Sie haben wieder super gekämpft. Wir hatten heute die Chance, am Ende sind uns vielleicht auch ein wenig die Kräfte ausgegangen.“

Stefanie Kaiser: „Für mich war es bereits ein absolutes Highlight, dass ich heute aus der Quarantäne raus durfte. Das noch größere war natürlich mein erstes WM-Spiel zu bestreiten. Das ist ein Wahnsinns Gefühl. Die ersten Minuten habe ich nur gelächelt. Wir konnten in der ersten Halbzeit aus einer soliden Deckung heraus ein gutes Spiel abliefern. Gegen Ende der ersten 30 Minuten hat man aber bereits gesehen, dass wir die Lücken nicht mehr so gut zustellen konnten. In der zweiten Halbzeit sind die Japanerinnen total ins Spielen gekommen. Wir haben unsere Fünf-Tore-Führung leider viel zu schnell hergegeben, haben aber noch gut mitgehalten. Am Ende ist uns dann vielleicht auch ein wenig die Kraft ausgegangen.“