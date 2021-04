Polen ist Favorit, Österreich nicht chancenlos. So lautete die Einschätzung der meisten Experten im Vorfeld des WM-Play-offs. Das Hinspiel fand am Freitag in der Südstadt statt. Österreich konnte auf die zuletzt angeschlagenen Sonja Frey und Patricia Kovacs zurückgreifen. Die ÖHB-Damen erwischten den besseren Start, ging mit 4:2 in Führung. Die Drei Tore-Führung verhinderte bei einem Abschluss von Claudia Wess nur die Stange. Danach übernahmen die Polinnen das Kommando, drehten das Match (9:7). Bis zur Pause wippte das Spiel hin und her. Mit einem Weitwurf auf das leere Tore stellten die Österreicherinnen in letzter Sekunde das 13:13 her.

Achterbahnfahrt nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel hatten die Heimischen Probleme in der Defensive, fanden keinen Zugriff. Polen nutzte das aus. Erstmals überhaupt ging eine Mannschaft im Verlauf der Partie mit drei Toren in Front (17:14). Die Österreicherinnen schafften es in dieser Phase nicht, die schnellen Tore der Gäste zu verhindern. Doch Nina Neidhart (mit acht Toren Top-Scorerin) und Co. fingen sich gerade noch rechtzeitig, drehten das Match neuerlich und gingen ihrerseits mit 24:21 in Führung. In der Folge lief bei Österreich aber in der Offensive nicht mehr viel zusammen, zu viele Chancen blieben ungenutzt. Polen kämpfte sich so wieder heran und war dem Sieg in der Schlussphase sogar dem Tick näher. Hypos Claudia Wess sorgte sieben Sekunden vor dem Ende für den 29:29-Endstand.

"Müssen noch einmal brennen"

Die Chance auf die erste WM-Teilnahme seit 2009 sind also in Takt. Am Dienstag (18 Uhr) braucht es beim Rückspiel in Polen aber einen Erfolg. Was nach dem Hinspiel sicher ist: Rufen die ÖHB-Damen ihre Top-Form ab - so wie phasenweise in der Südstadt - ist das WM-Ticket in Griffweite. "Unsere Leistung in der Abwehr war sehr gut. Unser Einsatz und unser Wille haben gepasst. Das Spiel fängt jetzt wieder bei 0:0 an. Wir müssen noch einmal da sein und brennen. Ich selbst muss im Rückspiel besser werfen, das heute bei mir nicht gepasst. Wir haben eine richtig gute Truppe beisammen, verstehen uns gut und haben uns vor dem Spiel vorgenommen, nicht verbissen ins Spiel zu gehen, sondern mit Freude am Spiel. Das ist uns gelungen", analysiert Leistungsträgerin Sonja Frey.