Soll noch einmal jemand behaupten, dass die oft als „Flachländer“ verspotteten Landesverbände im Osten im österreichischen Skiverband (ÖSV) nichts zu melden hätten: Bei der medial breitgetretenen Farce rund um die Präsidentschaftsnachfolge von Peter Schröcksnadel – und vor allem bei der Lösungsfindung – spielte Burgenlands Gerald Guttmann und vor allem NÖSV-Präsident Wolfgang Labenbacher eine entscheidende Rolle. Die Hintergründe:

Der Weg zum gordischen Knoten

Langzeitpräsident Peter Schröcksnadel (seit 1990) kündigte an, dass er sich als ÖSV-Präsident zurückziehen will. Bei einer Präsidiumssitzung im März präsentierten sich Michael Huber, Präsident des Kitzbüheler Skiklubs, und Ex-Weltmeister Michael Walchhofer als Nachfolgekandidaten. Beide überzeugten mit einem durchdachten Konzept. Bessere Chancen auf den ÖSV-Thron hätte vermutlich der Tiroler gehabt. „Aber Schröcksnadel wollte Huber unbedingt verhindern und hat ihn klassisch abgeschossen. Daraufhin hat sich Huber zurückgezogen“, erinnert sich Labenbacher. Übrig blieb mit Walchhofer aber ein ebenso kompetenter Kandidat.

Die Walchhofer-Unterstützer strengten am 29. März bereits eine Abstimmung ab, ehe klar wurde, dass es für den Salzburger ebenfalls keine Mehrheit geben würde. Dem Vernehmen nach kam keine Unterstützung aus Vorarlberg, der Steiermark, Wien und vor allem vom mächtigsten Landesverband Tirol.

Schröcksnadel suchte Gegenkandidat

„Schon am 29. März hat es geheißen, dass es einen neuen Kandidaten geben wird, der uns aber namentlich noch nicht bekannt war“, erinnert sich Labenbacher. Ehe der scheidende Präsident schließlich Renate Götschl aus dem Hut zauberte, sollen noch andere gefragt worden sein. So auch die NÖ-Ski-Ikone Thomas Sykora, wie Labenbacher bestätigt. „Thomas hätte aber die zeitlichen Ressourcen gar nicht gehabt, die man dazu braucht“, meint Labenbacher zu wissen und bestätigt auch, dass sich der NÖ-Skiverband da schon auf Walchhofer als neuen Ski-Präsidenten verständigt gehabt habe.

„Bei Walchhofer waren sich alle Landesverbände einig, dass er fachlich und vom Auftreten her geeignet ist, bei Götschl waren sich alle einig, dass sie das nicht ist“, plaudert Labenbacher aus dem Nähkästchen. Und dennoch hätte Götschl mit den Stimmen aus Tirol, Vorarlberg und der Steiermark gegenüber Walchhofer die Mehrheit bekommen. „Ich habe aber alle davon überzeugen können, dass eine Kampfabstimmung nicht gut wäre. Das habe ich verhindern können“, trat Labenbacher ins Zentrum des Geschehens.

Labenbachers Rolle in der Marathon-Sitzung

Am Dienstag wurde dann in Anif bis weit nach Mitternacht diskutiert und nach einer Lösung gesucht. Der 69-jährige pensionierte Lehrer und Bürgermeister von Lilienfeld war von dieser Pattsituation nicht überrascht: „Ich habe mich stundenlang auf diese Sitzung vorbereitet und mir schon im Vorfeld eine Lösung überlegt.“ Der Kompromiss-Kandidat Karl Schmidhofer, den Labenbacher vorschlug, sei ihm jedenfalls nicht in Anif spontan eingefallen, sondern sei als finaler Schachzug geplant gewesen.

Schmidhofer wurde noch in der Nacht von sechs Landesverbänden akzeptiert worden. Drei - unter anderem Tirol - mussten „zuhause fragen“, wie Labenbacher ausführt, sich also das Okay von ihren Landesverbänden holen. Vielleicht auch von Schröcksnadel…

Am Mittwoch war jedenfalls klar, dass sich alle Landesverbände auf Schmidhofer als neuen ÖSV-Präsident verständigen können. Götschl zog sich als Kandidatin zurück, Walchhofer auch, dürfte aber als Vize im Team von Schmidhofer bleiben.

Wichtig sei für Labenbacher gewesen, dass er in den Sitzungen komplett freie Hand hatte. „Da möchte ich mich bei Landesrat Jochen Danninger bedanken, der uns als NÖ-Skiverband da komplett freie Hand ließ.“ Und das war in anderen Bundesländern nicht so? „Na was glauben Sie? Genau deshalb war es ja so schwierig, weil da vielerorts auch die Politik ein gewichtiges Wort mitgesprochen hat.“

Eine entscheidende Rolle nahm laut Labenbacher auch der burgenländische Präsident Guttmann ein: „Weil er unser Verbindungsmann zu Schröcksnadel war. Er hat den Gesprächskanal offen gehalten.“

Die Schröcksnadel-Emanzipation

Auch wenn Peter Schröcksnadel als ÖSV-Präsident ausscheiden wird: Sein Geflecht an Firmen, die mit dem Verband verwoben sind, bleibt bestehen. Labenbacher glaubt dennoch, dass die Emanzipation vom mächtigen 79-Jährigen gelingen wird. Schmidhofer sei komplett unabhängig. „Da fährt der Zug drüber. Das weiß ich und hat er in seinen bisherigen Tätigkeiten unter Beweis gestellt“, ist sich Labenbacher sicher. Der Lilienfelder hat bei einer Präsidiumssitzung sogar beantragt, dass Schröcksnadel von der Sitzung ausgeschlossen wird. „Da war er dann böse. Das wird sich aber hoffentlich wieder einspielen“, war Labenbacher in den vergangenen Wochen offenbar einer der schärfsten Widersacher von Schröcksnadel.

Einspielen? Wird der scheidende Präsident denn weiter eine zentrale Rolle im ÖSV spielen? „Da möchte ich klarstellen, dass Schröcksnadel ja ein erfolgreicher Präsident war. Wie er sich bei der Präsidentensuche verhalten hat, sehe ich aber sehr kritisch. Und damit stehe ich nicht alleine da.“ Geschäftsführer des in wirtschaftlicher Sicht maßgebenden Austria-Ski-Pool wird jedenfalls Schmidhofer. Mit den zahlreichen Firmen Schröcksnadels wird der ÖSV aber weiter zusammenarbeiten. „Weil das ja gut funktioniert und erfolgreich ist“, so Labenbacher.

Die Auswirkungen auf NÖ

Unter dem neuen Präsidenten sollen sich die Sport- und Trainingsstätten in Niederösterreich deutlich verbessern. Und: Ein Niederösterreicher soll ins ÖSV-Präsidium aufrücken. Der St. Pöltner Anwalt Christian Reiter – bis Herbst Geschäftsführer beim NÖ-Skipool – soll sich im ÖSV der Sparte Breitensport annehmen.