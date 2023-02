Tennis: Thiem spielt Doppel in Buenos Aires

Werbung

Der Weltranglisten-155. musste sich am Montag als Nummer drei gesetzt dem Korean Hong Seong-chan mit 4:6,3:6 beugen. In der zweiten Qualifikationsrunde des ATP-Turniers in Rotterdam kam für Jurij Rodionov das Aus: Nach einem 7:6(3),6:1 über Arthur Rinderknech (FRA-2) unterlag er Aslan Karazew (RUS) mit 5:7,5:7.

Indes wurde bekannt, dass Dominic Thiem in Buenos Aires einen seiner selteneren Einsätze im Doppel gibt. Sein Partner ist sein Tour-Freund Diego Schwartzman, mit dem er 2019 am gleichen Schauplatz bis ins Endspiel gekommen war. Es war eines von bisher drei Doppel-Finali, die er einmal mit Dennis Novak (2016 in Kitzbühel) und ein weiteres Mal mit Schwartzman (2019 in Madrid) aber alle verloren hat. Sein bisher letztes Doppel bestritt er mit Novak beim mittlerweile eingestellten ATP Cup 2021.

Er traf am späten Montagabend mit Schwartzman auf Cordoba-Sieger Sebastian Baez und Facundo Bagnis und war damit der einzige Nicht-Argentinier auf dem Platz.