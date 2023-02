Eishockey: Talente-Schmiede wird lokaler

Werbung

Seit 13 Jahren gibt es die Okanagan Hockey Akademie im St. Pöltner Sportzentrum. Nach kanadischem Vorbild sollen dort Studenten zu Eishockey-Profis ausgebildet werden. „Oder eben in weiterer Folge zu Juristen oder Chirurgen“, wie Alexander Antonitsch stolz erklärt, wie hochwertig auch der Ausbildungslevel abseits des Sports ist.

Antonitsch? Ja, der Antonitsch, der einst mit Muster und Skoff die Tennis-Musketiere bildete, ist einer der Mitgründer dieses Projekts. Sohn Sam (27) durchlief die Ausbildung und ist mittlerweile Profi bei den Graz 99ers. Immerhin elf Okanagan-Absolventen aus NÖ haben bereits in der ICE Hockey League gespielt, darunter die Teamspieler Marco Richter und Florian Baltram.

Leise Kritik gab es an Okanagan immer. Hauptansatz: Dafür, dass das Programm großzügig mit Fördergeldern unterstützt wird, würde zu wenig Positives für den heimischen Eishockey-Nachwuchs getan. In St. Pölten trainieren und studieren 83 Athleten aus immerhin 22 Nationen. Über die Vorfeld-Programme ENZO (Eishockey Nachwuchs Zentrum Ost) und LA Stars (Lower Austria Stars) sollen aktuell 74 Talente an Okanagan und die Pforte zum Profi-Eishockey herangeführt werden.

Und auch mit einem finanziellen Hebel wollen Antonitsch und Geschäftsführer Rico Rossi dem Programm mehr Lokalkolorit verleihen. Die geschmalzenen Kosten von rund 30.000 Euro pro Jahr und Person werden für heimische Athleten mit bis zu 75 Prozent über Stipendien gestützt. Geboten wird damit einiges, wie Antonitsch behauptet: „Wir haben St. Pölten auf ein Level gehoben, das international top ist.“