Auf Tokio-Ticket soll für Wraber nun Matchsieg folgen .

Seinen großen sportlichen Traum hat sich Luka Wraber mit der Qualifikation für die Olympischen Spiele erfüllt, nun möchte er einen Matchsieg in Tokio drauflegen. Mit der Zulosung in Gruppe E ist dieses Vorhaben allerdings erheblich erschwert, geht es da doch am Samstag (12.20 Uhr MESZ) gegen den dänischen Olympia-Dritten und Weltranglistenzweiten Viktor Axelsen sowie voraussichtlich am Montag gegen den finnischen EM-Dritten Kalle Koljonen. Nur der Poolsieger steigt auf.