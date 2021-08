Der 24-Jährige wurde am Samstag im Tokyo Stadium im Schwimmen über 200 m Kraul Vierter und landete im Degenfechten an der 14. Stelle. Nächste Disziplin ist das Springreiten (10.15 Uhr MESZ), gefolgt vom finalen Laserrun (12.30), einer Kombination aus Laufen und Schießen.

Im Schwimmen stellte der US-Amerikaner Amro Elgeziry in 1:52,96 Minuten neuen olympischen Rekord auf, Gustenau benötigte 1:56,93.

Im Fechten besiegte Gustenau in den 30-Sekunden-Gefechten den Ägypter Ahmed Elgendy, den Polen Sebastian Stasiak und musste nach einem Unentschieden gegen den Polen Lukasz Gutkowski von der Planche, weil dieser in der Platzierungsrunde am Donnerstag besser gereiht war. Dort war der Wiener Neustädter auf 18 Siege und 17 Niederlagen gekommen. Es führt der Brite Joseph Choong mit 573 Zählern.