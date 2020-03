Als einer der letzten Sportler weltweit stieg Marcel Rumpler am Montagabend in den Ring. Trotz der Corona-Krise wurde bei der Olympia-Qualifikation in London weiter geboxt. Zumindest vorübergehend: Denn schon vor seinem Kampf erfuhr der Wiener Neustädter, dass das Turnier ab Dienstag abgebrochen wird und zu einem anderen Zeitpunkt fortgesetzt wird. Für Rumpler erfolgte dennoch der Gong zur ersten Runde.

Lohn für zehn Jahre Arbeit

Und nach dem Kampfende meldete sich der 22-Jährige euphorisiert bei der NÖN. "Ich habe gewonnen", jubelte Rumpler, der bisher bei internationalen Turnieren noch einen Sieg erkämpfen konnte. Doch diesmal hob der Kampfrichter nicht den Arm des niederländischen Gegners, sondern den von Rumpler. "Ich bin unglaublich glücklich. Ich habe am Tag X meine Leistung gebracht. Dafür habe ich zehn Jahre lang hart gearbeitet, stehe jetzt unter den Top 16 Europas", ballt der Weltergewicht-Boxer die Faust.

privat Marcel Rumpler ging den ersten Schritt am Weg nach Tokio.

Zwei Siege fehlen für Olympia

Wann, wo und ob das europäische Quali-Turnier weitergeht, steht freilich noch in den Sternen. Rumpler bleibt optimistisch, geht davon aus, dass die Qualifikation und in weiterer Folge Olympia trotz des Virus' stattfinden kann. "Zwei Siege fehlen bis Tokio", hat Rumpler sein Mantra gefunden. Zunächst einmal, heißt es aber kürzertreten. Am heutigen, Dienstag ging es zurück in die Heimat: "Der Flug ist schon gebucht", ließ Rumpler in der Nacht wissen. Zurück in Österreich wartet ein Test und eine zweiwöchige Quarantäne.