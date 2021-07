Auböck als Vorlauf-Vierter ins Finale über 800 m Kraul .

Der Niederösterreicher Felix Auböck steht bei den Olympischen Spielen in Tokio im Finale über 800 m Kraul. Der 24-Jährige präsentierte sich in den Vorläufen am Dienstag bärenstark, in dem er den am besten besetzten Heat gewann.