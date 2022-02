Beierl bläst zum Angriff

„Volle Attacke“ lautet jetzt die Devise! Die Himbergerin Katrin Beierl rangiert im erstmals im Rahmen von Olympischen Spiele ausgetragenen Monobob-Bewerb nach zwei Läufen an der zwölften Stelle. Die 28-Jährige hatte am Sonntag im Eiskanal von Yanqing 2,29 Sekunden Rückstand auf die überlegen führende US-Amerikanerin Kaillie Humphries. Die Medaillenränge waren für sie vor den beiden restlichen Durchgängen am Montag 1,07 Sekunden entfernt.

An Boden verloren

Beierl lag nach dem Auftakt noch an der achten Stelle, fiel dann aber noch um vier Ränge zurück. "Der erste Lauf war sicher super, der zweite war an manchen Stellen besser, an manchen schlechter. Ich werde mir das noch in Ruhe anschauen und morgen hoffentlich besser machen. Aber ich glaube, wir sind noch immer 'in the mix'. Wir schauen, dass wir morgen angreifen können", sagte Beierl im ORF-Interview.

Weisse Pracht war kein Problem

Der Schneefall habe auf der nahezu komplett abgedeckten Bahn keine Rolle gespielt. Nur am Startbereich sei der Niederschlag ein wenig unangenehm gewesen, so die Niederösterreicherin, die im Zweier mit Jennifer Onasanya deutlich bessere Chancen hat.

Entscheidung am Montagmorgen

Humphries führt dank zwei klaren Laufbestzeiten 1,04 Sekunden vor der Kanadierin Christine de Bruin. Auf Zwischenrang drei reihte sich die Deutsche Laura Nolte (1,22) ein. Die Läufe drei und vier finden in der Nacht auf Montag um 2.30 bzw 4 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt.