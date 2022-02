Dusek startet die Medaillen-Mission

Das österreichische Snowboard-Cross-Team geht mit breiter Brust in die olympischen Winterspiele von Peking. "Wir sind bestimmt das stärkste Team auf der Welt", sagte Teamleader Alessandro Hämmerle. "Wir sind zu dritt in den Top 7 der Gesamtweltcupliste. Eine wichtige Rolle im Team spielen der Herzogenburger Medaillentipp Jakob Dusek und der Großrußbacher Lukas Pachner, der mit seiner Routine jederzeit für einen Spitzenplatz gut ist.

Geballte Austro-Power

Hämmerles Argumentation geht auf, so geballt weit vorne wie Österreich hat keine andere Nation ihre Athleten platziert. Neben dem dreifachen Gesamtweltsieger (2019-2021) aus Vorarlberg feierte der Niederösterreicher Dusek heuer seinen Premierensieg (Cervinia), und auch Julian Lüftner stand heuer bereits als Dritter (Krasnoyask) auf dem Podest. „Eine Medaille ist möglich“, weiß Dusek. Mit Lukas Pachner kommt ein vierter dazu, der im Schnitt auf Platz 15 fährt.

Start am Donnerstag

Am Donnerstagmorgen steigen ab 4.15 Uhr die Vorrunden, der Finalrun ist für 8.15 Uhr angesetzt – und der sollte nach der Papierform mit rot-weiß-roter Beteiligung stattfinden.

"Wir brauchen keine Nation auf Trainingslager einladen", weiß Hämmerle, dass "die Teammates ein guter Maßstab" sind. Große interne Konkurrenz sei nicht gleichbedeutend mit weniger Kollegialität. "Wir sind deswegen so stark, weil es nicht so ist. Wenn mir bei einem Kollegen was auffällt, was er vielleicht besser machen könnte, dann sage ich es ihm auch. Ich glaube, das ist auch umgekehrt so. Wir coachen uns gegenseitig."

Natürlich kämen auch Momente vor, "wo man aneinanderkracht und es mal lauter wird", gibt der 28-Jährige zu. "Wenn es passiert, dann wird scharf dreingefahren, zum Punkt gebracht, dann ist das auch wieder erledigt."

Bei der Olympia-Generalprobe in Zhangjiakou (Secret Garden) im November gewann übrigens Hämmerle, Dusek wurde Vierter.

Pachner fühlt sich wohl auf der Strecke

Den Druck als Mitfavorit für den Wettkampf am Donnerstag bezeichnet Hämmerle als gewaltig. "Das ist schwer auszublenden. Man ist ständig mit den Ringen konfrontiert. Es ist nicht leicht, sich abzulenken, aber so Trainings wie heute geben Selbstvertrauen und erleichtern die mentale Aufgabe, wenn man weiß, man ist bereit und man i st schnell", zeigte sich der Vorarlberger nach dem Training am Montag erleichtert. "Bei uns im Boardercross kann sehr, sehr viel passieren. Nichtsdestotrotz bin ich guter Dinge."

Beim ersten Training am Montag zeigten sich die rot-weiß-roten Athleten vom Kurs angetan. NÖ-Boarder Pachner taugt die Piste: "Wir sind ca. fünf Sekunden schneller als im Herbst beim Weltcup-Testevent. Ich fühle mich da sehr wohl auf der Strecke."

Dusek braucht Top-Leistung

Als "okay" bezeichnet Dusek - der im Training noch einigen Verbesserungsbedarf bei sich ortete, speziell beim Start - den Olympia-Kurs in den Bergen Zhangjiakous, der mit 1:20 Minuten auf der längere Seite liege. "Viele erwarten sich bei Olympia eine viel größere und brutalere Strecke. Aber bei den letzten Spielen hat man gesehen, dass es wohl zu groß und brutal war", erinnerte er an viel zu weite Sprünge und viele schlimme Stürze in Pyeongchang. "Seitdem versucht man das zu vermeiden."

Seine Prognose: "Wir werden auf dieser Strecke sehr interessantes und faires Racing sehen." Mit seiner besten Leistung könne er um Edelmetall mitreden, so Dusek. "Jeder möchte dort natürlich eine Medaille machen, aber das ist sehr hochgesteckt für mich. Aber möglich ist es."