Medaillenchancen der NÖ-Olympioniken: Zwei Eisen und ein Geheimtipp

Von 4. bis 20 Februar steigen in Peking die 24. Olympischen Winterspiele. Niederösterreich ist mit zehn Aktiven vertreten. Alle träumen sie von einer Medaille. So schätzen wir ihre Chancen ein:

Die großen Hoffnungen

Snowboard-Routinier Benjamin Karl hat bereits zwei Olympia-Medaillen in der Vitrine. Gold fehlt dem fünffachen Weltmeister aber noch. „Klar ist das mein großes Ziel“, ist der Wilhelmsburger selbstsicher. Die bisherige Saison des 36-Jährigen war gut, aber nicht überragend: „Ich bin trotzdem bereit.“

Ebenfalls auf dem Snowboard, aber im Cross-Bewerb im Einsatz, ist Jakob Dusek . Der Herzogenburger war in dieser Saison überragend, lachte in den drei Weltcupbewerben zweimal vom Treppchen.

Zuzutrauen ist in Peking beiden Boardern Edelmetall: Wir vergeben vier von fünf „Medaillen“.

Der Geheimtipp

Tristan Takats tritt im Skicross an. Dort geht es oft turbulent, manchmal sehr wild zu. Das gibt auch Außenseitern Chancen. Einer davon ist der 26-jährige Böheimkirchner, der beim letzten Weltcup erstmals das große Finale erreichte und als Vierter ins Ziel kam.

Wir vergeben drei von fünf „Medaillen“.

Die kleinen Hoffnungen

Neben Dusek hat NÖ mit Lukas Pachner noch einen weiteren Boarder-Crosser am Start. Der 30-jährige Großrußbacher hat reichlich Routine, kam in dieser Saison einmal als Sechster ins Ziel und schaffte vor einem Jahr als Zweiter einen Podestplatz. Wenn alles aufgeht, ist eine Medaille keine Utopie.

Ähnliches gilt für Pia Zerkhold . Die Scheibbser Boarder-Crosserin stand im Weltcup noch nie auf dem Treppchen, schaffte es in dieser Saison aber zweimal in die Top Ten. Träumen ist also absolut erlaubt.

Hätten die Spiele vor einem Jahr stattgefunden, wären Katrin Beierl und Jennifer Onasanya wohl noch als heiße Medaillenkandidatinnen nach Peking gereist. Das Bob-Duo vom BSC Himberg holte mehrere Podestplätze und sicherte sich sogar den Weltcupgesamtsieg im Zweier-Bob. Heuer gab’s hingegen kaum Top-Ten-Resultate.

Vor vier Jahren gewann Katharina Gallhuber Bronze im Alpin-Slalom. Seither ist viel passiert. Die Göstlingerin musste sich nach einem Kreuzbandriss mühevoll zurückkämpfen. Zuletzt präsentierte sich die 24-Jährige aber wieder gut in Form, platzierte sich dreimal unter den ersten zehn. Um wirklich ganz nach vorne zu kommen, müsste aber wohl die eine oder andere der großen Favoritinnen patzen.

Wir vergeben zwei von fünf „Medaillen“.

Die krassen Außenseiter

Chancenlos ist man im Sport nie – frag nach bei Anna Kiesenhofer! Skifahrerin Katharina Huber und Skeleton-Pilot Alexander Schlintner gehen in Peking aber als krasse Außenseiter an den Start.

Wir vergeben eine von fünf „Medaillen“.