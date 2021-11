Packung für Klosterneuburg

Von Beginn an waren die Gastgeber aus der Landeshauptstadt die dominierende Mannschaft, starteten gleich mit einem 8:0-Lauf. Erst nach über 3,5 Minuten gelang den Dukes der erste Korb. Einzig Neuzugang Blazevic sorgte im ersten Viertel für positive Schlagzeilen (acht Punkte).

Mit einem 23:16 ging es für St. Pölten in den zweiten Abschnitt, die zweistellige Führung wurde rasch erreicht. Klosterneuburg gelang in über fünf Minuten nur ebenso viele Punkte. Vor allem aus der Distanz ging nichts zusammen. St. Pölten glänzte als Mannschaft: Nach Mbemba in den ersten zehn Minuten (sieben Zähler), waren in den zweiten Lewis (sieben) und Mandic (sechs) präsent. Eine 17-Punkte-Führung zur Pause war die Folge.

Die frühe Entscheidung fiel zu Beginn der zweiten Hälfte, als der SKN noch weiter davon zog (53:32, 24.). Erst der zwölfte Dreier (Moschik) fand auf Seiten der Gäste sein Ziel. Der Vorsprung St. Pöltens wuchs immer weiter an, betrug im Schlussabschnitt sogar schon 32 Punkte (87:55). Ein 8:0-Lauf der Gäste im Finish bedeutete zumindest Ergebniskosmetik für nicht wieder zu erkennende Klosterneuburger.

Überragender Spieler auf dem Court war St. Pöltens Jungstar Mbemba mit 21 Punkten (8/11 aus dem Feld). "Unglaublich. Er ist erst vor ein paar Wochen 18 geworden und spielt nicht wie ein 18-Jähriger, sondern wie ein gestandener Profi", war SKN-Headcoach Andreas Worenz angetan. "Wir hatten einen guten Rhythmus und es hat mir gefallen, dass jeder der reingekommen ist, Gas gegeben hat."

SKN ST. PÖLTEN - BK IMMO UNITED DUKES 87:63 (23:16, 45:28, 69:49). - SKN: Mbemba 21, Alanen 13, Mandic 11, Lewis 11, Wonisch 9, Ferguson 6, Angerbauer 6, Jagsch 5, Kaltenbrunner 5, Dockner. - Dukes: Blazevic 18 (10/10 Freiwürfe), Bavcic 11, Murray-Boyles 11, Moschik 6, Burgemeister 5, Miletic 4, Bauer 4, Jakubowski 2, König 2, Alper.