Start in die „Freiheit“ für den Sport: Diese Regeln gelten ab 5. März

Nicht nur der Profifußball ist aus der Winterpause zurückgekehrt, auch im Unterhaus steht einigen Klubs ein Frühstart ins Haus. Bereits am Sonntag stehen die ersten Matches am Programm; zwei von 15 Nachtragspartien, die vom durch Corona durcheinandergewirbelten Herbstprogramm noch offen sind. Betroffen vom sportlichen Nachsitzen sind insgesamt acht NÖ-Spielklassen. Gelingt’s, diese Partien rasch über die Bühne zu bringen, wäre eine neuerliche Meisterschaft ohne Wertung vom Tisch – und die Bahn frei für eine Rückrunde „ganz so wie früher“.

Noch müssen sich Funktionäre und Kicker aber mit Beschränkungen arrangieren, allerdings fallen diese seit den jüngsten Öffnungsschritten lockerer aus. Der Sport ist nun nicht mehr bloß geimpften und genesenen Menschen vorbehalten, auch ein aktueller Coronatest gilt wieder als „Eintrittskarte“ zu Sportveranstaltungen & Co. Negative PCR-Tests zählen 72 Stunden, bei Antigen-Schnelltests sind’s 24 Stunden. Seit Samstag rollt die Kugel unter den neuen Bedingungen. Das aktuelle Regelwerk im Überblick.

Nach diesen Regeln wird jetzt gespielt

Aktive und Zuschauer können unter der 3G-Vorgabe teilnehmen. Weiterhin vorgeschrieben ist die Kontaktdatenerfassung, außer es handelt sich nur um einen kurzen „Abstecher“ auf den Sportplatz (unter 15 Minuten). Im Innenbereich ist – außer bei der Sportausübung – eine FFP2-Maske vorgeschrieben. Aber auch im Freien sieht der Verordnungsgeber eine Maskenpflicht vor, wenn der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann.

Das dürfte bei einem „normal“ besetzten Stadion der Regelfall sein. Achtung: Nach wie vor gilt die Sperrstunde. Veranstaltungen, Trainings und die „dritte Halbzeit“ sind nur von 5 bis 24 Uhr erlaubt. In Kraft ist auch noch das Kantinenverbot bei Veranstaltungen über 50 Personen – außer diese finden ausschließlich mit zugewiesenen Sitzplätzen statt.

Solche größeren Events sind auch anzeigepflichtig. Werden 250 Zuseher oder mehr erwartet, muss eine Bewilligung durch die Bezirksverwaltungsbehörde eingeholt werden. Obligatorisch ist momentan noch ein Präventionskonzept samt Bestellung eines Covid-19-Beauftragten.

Der nächste Lostag für die heimische Sportszene ist der 5. März. Mit diesem Datum soll v.a. die 3G-Regel fallen. Somit können auch Ungeimpfte selbst ohne Test Spiele besuchen oder aktiv kicken. Das wäre der sportliche „Freedom Day“, den zuletzt auch Sport Austria-Boss Hans Niessl gefordert hat. Und noch einmal ein Motivationsschub für die Regionalligisten, die just am avisierten Öffnungsdatum in die Frühjahrsmeisterschaft starten.