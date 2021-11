Basketballer setzen auf „1G-Liga“

„Damit sind wir europaweit Vorreiter“, sagt der gebürtige Niederösterreicher Johannes Wiesmann, der Geschäftsführer der Superliga und Generalsekretär von Basketball Austria. Von den heimischen Teamsportverbänden hat noch keiner auf das Modell der Basketballer umgeschwenkt. Sorgenfrei ist die Korbjäger-Szene deswegen aber noch nicht.

„Eine Garantie gibt‘s nie“, seufzt Wiesmann, „eigentlich haben wir gehofft, dass wir mit 1G Cluster vermeiden können.“ Schon im Sommer lag die Impfquote der Spieler bei 93 Prozent, die Superligaklubs selbst regten das 1G-Modell an. Mittlerweile ist die 100-Prozent-Marke erreicht. Die aber kein Allheilmittel ist, selbst unterstützt von wöchentlichen PCR-Tests, die von der Liga vorgeschrieben wurden.

Johannes Wiesmann, Geschäftsführer Basketball Superliga. privat

Fünf Spieler in Wels wurden nämlich positiv auf das Virus getestet, zeigen auch Symptome. Die ersten Partien der Oberösterreicher mussten schon verschoben werden. Ab vier Aktiven in Quarantäne steht diese Möglichkeit seit der Regeladaptierung vergangene Woche offen. „Wir mussten reagieren“, sagt Wiesmann.

Im blau-gelben Fußball-Unterhaus ist‘s ähnlich geregelt – dort berechtigen drei Quarantänefälle pro Team zur Spielverschiebung. Basketball-Geschäftsführer Wiesmann bereut die 1G-Entscheidung nicht.

„Alles getan, was in unserer Macht steht“

„Wir würden es jederzeit wieder machen. Weil wir damit als Liga das Maximum getan haben, was in unserer Macht steht. Mehr geht nicht“, betont Wiesmann. Die im Raum stehenden Verschärfungen, so seine Einschätzung, wären für die Klubs machbar. „Es ist schon viel Verständnis da“, erklärt Wiesmann, „der Spielbetrieb läuft weiter.“

Er gehe nicht von einer Beschränkung der Zuschauerkapazitäten aus, gibt jedoch zu bedenken: „Ob dann mit Geimpften und Genesenen die Hallen voll werden, steht auf einem anderen Blatt.“ Eine Befürchtung, die‘s auch in anderen Sportarten gibt…