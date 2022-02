Besucherlimit fällt komplett

Seit Samstag kann der organisierte Sport wieder ein Stück mehr durchatmen. Die Zuschauergrenze von 2.000 Fans ist weggefallen, auch das lange umstrittene 50-Personen-Limit für „Zusammenkünfte“ – wie etwa Trainings oder Spiele – gilt nicht mehr. Für heute, Mittwoch, ist wieder ein Bund-/ Länder-Gipfel angesetzt, um über weitere Öffnungsschritte zu beraten. Momentan müssen sich aber Vereinsfunktionäre und Organisatoren noch mit einigen weitergehenden Einschränkungen „arrangieren“.

Die Teilnehmerhöchstgrenzen entfallen. Zutritt haben weiterhin nur Geimpfte und Genesene, nach dem Stufenplan der Regierung soll ab kommendem Samstag (19. Februar) auch ein aktueller Coronatest als „Ticket“ zulässig sein. Spiele und Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen müssen bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt werden. Größere Events (mehr als 250 Besucher) bedürfen der Genehmigung durch die BH.

Was viele Veranstalter hart treffen wird: Bei Spielen mit mehr als 50 Besuchern ohne ausschließlich zugewiesene Sitzplätze muss die Kantine zubleiben. In diesen Fällen sieht die Covid-19-Verordnung ein Konsumationsverbot für Speisen und Getränke vor.

Die Kontaktdatenerhebung („Contact Tracing“) am Eingang ist nicht mehr vorgeschrieben, wenn alle Zuschauer Masken tragen. Grundsätzlich gilt am Sportplatz eine FFP2-Pflicht, weil der Zwei-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann, indoor in jedem Fall.