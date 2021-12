Mit 2G geht‘s im Breitensport wieder los

Seit Sonntag sind die Lockdown-Beschränkungen für den Sportbereich weggefallen. Auch in Niederösterreich gilt also: Unter 2G-Bedingungen können alle Sportarten wie gewohnt ausgeübt werden.

Personen, die weder geimpft noch genesen sind, dürfen allerdings Sportstätten nicht betreten. Sie können sich nur im öffentlichen Raum sportlich bestätigen. Für schulpflichtige Jugendliche gelten – wie auch schon vor dem Lockdown – die „Ninjapässe“ aus dem Schultestprogramm.

Zusammenkünfte sind indoor mit 25, im Freien mit 300 Personen möglich. Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern sind anzeigepflichtig.

Eine Sonderregelung gilt in Wien: Dort sind in der Halle Kontaktsportarten nicht erlaubt. Ab 25 Personen gilt outdoor 2G+ (also Impfung/Genesung plus PCR-Test).