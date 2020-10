In Berlin setzte sich der Dritte der Paralympics 2016 im ersten Wettkampf seit acht Monaten über 200 m Delfin durch. "Persönlich tut es mir gut, nach einer so langen Pause wieder Rennen zu schwimmen und auch gleich am internationalen Podium zu stehen", meinte Onea. Über 100 m Brust wurde er Vierter.