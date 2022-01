Medaillenregen für Johannes und Barbara Aigner

Bei der Para-Ski-Weltmeisterschaft in Lillehammer haben die Gloggnitzer Zwillingsgeschwister Barbara und Johannes Aigner groß abgeräumt. In sechs Rennen holten die erst 16-jährigen Niederösterreicher gleich vier Medaillen. Zwei davon glänzten in Gold.

Lesezeit: 1 Min NÖN-Redaktion, APA