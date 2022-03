Erfolgreiches ÖPC-Team feierlich am Flughafen empfangen

Die Sportlerinnen und Sportler wurden bereits auf dem Rollfeld von einer offiziellen Delegation, angeführt von Sportminister Werner Kogler (Grüne) und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), willkommen geheißen.

Paralympics Neun Medaillen für Team Aigner

Das ÖPC-Team um den erst 16-jährigen, fünffachen Medaillengewinner Johannes Aigner holte in China fünfmal Gold, fünfmal Silber und dreimal Bronze. Das bedeutete den sechsten Platz in der Medaillenwertung und Platz eins in der Alpin-Wertung, wie Maria Rauch-Kallat, die Präsidentin des Paralympischen Komitees (ÖPC), stolz erinnerte. Sie bedankte sich bei allen Aktiven, Trainern, Betreuern und Mitarbeitern.