Nach den Olympischen Spielen ist vor den Paralympics. Von 24. August bis 5. September messen sich die Versehrtensportler in 22 Sportarten. 540 Medaillenentscheidungen stehen an.

Österreich flog am Samstag mit 24 Athleten nach Tokio, sechs davon kommen aus Niederösterreich:

Andreas Onea

Der 29-jährige Deutsch-Wagramer bestreitet in Tokio bereits seine vierten Paralympics. In Rio holte er vor fünf Jahren über seine Paradedisziplin 100-Meter-Brustschwimmen die lang ersehnte Bronzemedaille. In Tokio soll eine weitere dazukommen.

Seine Behinderung: Amputation linker Arm im Alter von sechs Jahren nach einem Autounfall.

Seine Einsätze: 100-Meter-Brust (26. August), 200-Meter-Lagen (28. August), 100-Meter-Delfin (3. September).

Andreas Ernhofer

Der 24-Jährige stammt wie Onea aus Deutsch-Wagram und ist Schwimmer. In Tokio nimmt er an seinen ersten Paralympics teil. Ernhofer tritt gleich in sechs Rennen an. Eine Medaille wäre für den EM-Bronzenen von 2018 nicht unmöglich, wäre aber eine große Überraschung.

Seine Behinderung: Querschnittlähmung nach einem Badeunfall 2014.

Seine Einsätze: 50-Meter-Brust (25. August), 100-Meter (26. August), 150-Meter-Lagen (28. August), 200-Meter-Freistil (30. August), 50-Meter-Freistil (2. September), 50-Meter-Rücken (3. September).

Bernd Brugger

Der 41-Jährige war bis zu seinem Reitunfall 2012 Trainer an der Spanischen Hofreitschule. In Tokio nimmt er an seinen ersten Paralympics im Dressurreiten teil.

Seine Behinderung: Inkomplette Querschnittlähmung.

Sein Einsatz: Dressur Individual Test (26. August), Dressur Team Test (28. und 29 August), Individual Freestyle Test (30. August).

Nico Langmann

Der 24-Jährige war in Rio vor fünf Jahren Österreichs jüngster Teilnehmer. Seit zwei Jahren wird Langmann von Wolfgang Thiem trainiert. Zu den absoluten Topstars der Rollstuhltennisspieler zählt er nicht, für Überraschungen ist er aber gut.

Seine Behinderung: Querschnittlähmung nach einem Autounfall im Alter von zwei Jahren.

Seine Einsätze: Einzel (ab 27. August), Doppel – 1. Runde (ab 28. August).

Josef Rieger

Der 46-jährige Rollstuhltennisspieler aus Texingtal tritt in Tokio sowohl im Einzel als auch im Doppel gemeinsam mit Nico Langmann an.

Seine Behinderung: Querschnittlähmung.

Seine Einsätze: Einzel (ab 27. August), Doppel – 1. Runde (ab 28. August).

Bil Marinkovic

​​​​​​​Der 48-Jährige ist der Senior im Team, bestreitet in Tokio seine sechsten Paralympics. Bereits 2004 in Athen holte Marinkovic Gold im Speerwurf. Weil der Bewerb in seiner Klasse später gestrichen wurde, musste er sich neu orientieren. Erfolgreich – in London 2012 holte er Bronze mit dem Diskus. In diesem Bewerb steht er auch in Japan am Start.

Seine Behinderung: Augenerkrankung.

Sein Einsatz: Diskus (2. September).