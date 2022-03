Barbara Aigner trägt die Österreich-Flagge

Am Freitag (4. März) werden die XIII. Paralympischen Winterspiele eröffnet. Bei der Opening Ceremony im Nationalstadion von Peking werden Barbara Aigner und Markus Salcher die rot-weiß-rote Delegation als Fahnen-Duo anführen.

Nach der erfolgreichen Premiere in Tokio sind es die ersten Winterspiele, bei denen eine Frau und ein Mann gemeinsam die Fahne tragen dürfen.

Für Salcher, der am Samstag die Abfahrt bestreitet, ist es die vierte Paralympics-Teilnahme. 2014 konnte der Kärntner in Sotschi zweimal Gold und einmal Bronze gewinnen, 2018 in Pyeongchang zweimal Bronze. „Ich habe bei meinen bisherigen Eröffnungsfeiern immer die Fahnenträger bewundert und mir gedacht, dass das eines Tages auch schön wäre. Jetzt wurde ich auserwählt, in diesem erlesenen Kreis dabei zu sein, das ist eine große Ehre.“

Aigner freut sich über "riesige Ehre"

Der 30-Jährige wird die Fahne gemeinsam mit Barbara Aigner ins „Vogelnest“ bringen. Die 16-jährige Niederösterreicherin, die wie ihre Geschwister Veronika und Johannes zum ersten Mal bei Paralympischen Winterspielen dabei ist, freut sich auf die Aufgabe: „Es ist eine riesengroße Ehre, mit dem Markus gemeinsam die Fahne tragen zu dürfen. Man hat ja nur alle vier Jahre die Chance darauf, deswegen freue ich mich wirklich sehr. Hoffentlich sehen ganz viele Menschen zu.“ Aigner konnte sich vor wenigen Wochen Gold im Riesentorlauf bei der Paraski-WM in Norwegen sichern.

Erstes Training am Freitag

Während Salcher bereits fast eine Woche in China ist, traf Aigner am Donnerstag ein. Am Freitag wird sie mit Guide Klara Sykora erstmals auf dem chinesischen Schnee trainieren. Für Salcher steht am Tag nach der Eröffnungsfeier schon das erste große Highlight auf dem Programm: Die Paralympics-Abfahrt. „Die Kurssetzung ist schön, im Training ist es ganz gut gelaufen. Top-Favoriten sind andere, aber eine Medaille ist auf jeden Fall das Ziel“, so der zweifache Paralympicssieger.

Die Eröffnungsfeier startet am morgigen Freitag (4. März) um 20 Uhr Ortszeit (13 Uhr MEZ) und wird live auf ORF1 übertragen.