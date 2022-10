Österreichischer Sieg in der Arena Nova

Werbung

Erstmals war im Rahmen vom Großen Preis vom Sportland Niederösterreich auch eine Etappe der renommierten Bemer Riders Tour in Österreich ausgetragen worden und der Sieg in dieser mit 35.000 Euro dotierten internationalen Springprüfung in zwei Runden über eine Höhe von 1,45 Meter blieb dank Stefan Eder (Salzburg) in Österreich.

Der Arena Nova Grand Prix-Sieger aus dem Jahr 2006 konnte sich im Sattel seines Nummer eins-Pferdes Dr. Scarpo in der Siegerrunde der besten Acht mit einer Zeit von 41,85 Sekunden den Sieg und damit 8.750 Euro-Siegesprämie sichern. In der Zwischenwertung der Bemer Riders Tour konnte er sich dank der 20 Punkte für den Sieg von Null auf Rang sechs katapultieren.

Der Schimmel als Erfolgspferd

„Die besten Pferde in meinem Leben waren eigentlich immer Schimmel. Vielleicht ist das ein Zufall, ich weiß es nicht, ich kann nur sagen, das Publikum in dieser Halle ist einfach großartig, so macht Reiten richtig Spaß“, freute sich Stefan Eder über seinen zweiten Sieg im Großen Preis vom Sportland Niederösterreich. 2006 hatte er hier in der Halle mit dem Schimmel Cartier PSG gewonnen. „Die Formkurve stimmt, in der Qualifikation waren wir ja bereits Zweite und ich hoffe sehr, dass es bis zum nächsten Sieg nicht wieder 16 Jahre dauert.“ Stefan Eder führte damit hier in der Arena Nova vor vollen Rängen einen österreichischen Doppelerfolg an, denn der Steirer Siegfried Schlemmer war im Sattel von Flick Flack in fehlerfreien 42,06 Sekunden ins Ziel gekommen.

Talentprobe von 17-Jähriger

Auf Platz drei standen mit Angelos Touloupis (Griechenland) und Lord Mexx die Sieger der mittleren Tour vom Samstag, die ebenfalls eine von sechs Doppelnullrunden in diesem Weltranglistenspringen gezeigt hatten. Aus österreichischer Sicht besonders erfreulich war der sensationelle sechste Platz von Lena Binder, die die jüngste Reiterin ist, die jemals hier in der Arena Nova im Grand Prix gestartet ist. Mit ihrem Top-Pferd Viano Z beendete sie das schwere Springen mit einer souveränen Doppelnullrunde. Die 17-jährige Nachwuchsreiterin hat Österreich bereits zwei Mal (2017 & 2019) bei Children Europameisterschaften vertreten und war 2022 im österreichischen Team der Junioren bei der EM in Oliva (Spanien).

Messe mit Besucherrekord

Niederösterreichs Sport-Landesrat Jochen Danninger gratulierte im Namen vom Sportland NÖ bei der feierlichen Siegerehrung. „Niederösterreich ist ein Land der Pferdeliebhaber und ich bin sehr froh, dass diese tolle Veranstaltung heuer wieder stattfinden konnte. Es gehen so viele wirtschaftliche und touristische Impulse von diesem Event aus, das freut mich natürlich sehr, denn ich bin ja nicht nur Spot Landesrat, sondern auch für Tourismus und Wirtschaft“. Das Team des Reitsportvereins um Turnierleiter Roland Pulsinger hatte die Veranstaltung heuer neu übernommen, nachdem Familie Rösch nach über 20 Jahren Ihre Veranstaltertätigkeit zurückgelegt hatte. „Ich bin mit dem Verlauf unserer ersten Veranstaltung sehr zufrieden, wir haben viele Veränderungen sehr gut umsetzen können, ich habe aber natürlich auch schon wieder viele Ideen für das CSI Arena Nova 2023. Ein großer Dank gilt auch der Familie Rösch, die diese Veranstaltung über so viel Jahre so gut aufgebaut haben, darauf auszusetzen war uns eine große Ehre“, resümierte Veranstalter Oberstleutnant Roland Pulsinger nach den vier Turniertagen. „Auch die Messe ist toll gelaufen und hat am gestrigen Samstag mit 11.000 Besuchern sogar einen Besucherrekord verzeichnet. “