Zwei Tage lang trafen sich Österreichs Dressurreiter im Reitstall Kottingbrunn, denn sowohl das Finale im Robert Gosch Gedenk Team Cup als auch die zweite Vorrunde im Seabis Cup powered by sattelcheck.at sorgten für ebenso spannenden wie harmonischen Pferdesport.

Reiterstadl siegt im Krimi

In der ersten und zweiten Vorrunde hatte das Team Kottingbrunn I jeweils mit einer bzw. zwei Zehntelpunkten knapp die Nase vorne gehabt im Robert Gosch Gedenk Team Cup der Klassen A und L für Teams aus niederösterreichischen Reitvereinen. Im Finale lief es für das Verfolgerteam Reiterstadl (Unterwaltersdorf, Bezirk Baden) allerdings perfekt und Lena Amelin, Laura Leitenmüller, Sophie Graf und Katharina Reitterer konnten letztendlich mit einer Gesamtpunktezahl von 134,3 den Sieg im mit 5000 Euro dotierten Teamcup holen.

Die Vorjahressieger Kottingbrunn 1 mussten sich knapp geschlagen geben und holten mit 133,7 Punkten die Silbermedaille vor dem Reitverein Mühlbachweide mit insgesamt 129,2 Punkten.

Seabis Cup an Hager





privat Tamara Brandner gratulierte der Siegerin im Seabis Cup powered by sattelcheck.at Julia Doris Hager sowie den Platzierten.

In der zweiten Vorrunde vom Seabis Cup powered by sattelcheck.at setzte sich mit Julia Doris Hager vom Team Eridian aus Unterwaltersdorf an beiden Tagen in der Dressurprüfung der Klasse A ebenfalls eine Dressurreiterin aus dem Bezirk Baden durch. Im Sattel ihres siebenjährigen Hannoveraners Love Story JDH konnte sie am Samstag und Sonntag jeweils mit der Wertnote 7,6 gewinnen.

Auf den Plätzen zwei und drei standen nach den zwei Teilbewerben Lisa Walter vom Verein der Pferdefreunde (Bezirk Mödling) und Selina Schramm von Reitsport Jolly Jumper (Wr. Neudorf, Bezirk Mödling).

Podiums für NÖ-Reiter



Die dritte Vorrunde des mit 5200 Euro dotierten Cups findet von 29.-30 August in Kapellerfeld statt. Um im Finale von 26.-27. September startberechtigt zu sein, müssen zwei Vorrunden gestartet werden.

Weiters wurden an diesem Wochenende die Sieger in den Haflinger Cups der Klasse A und LM, sowie im Equi-Thek Cup und im Bemer Cup gekürt. Mit einem dritten Platz von Tamara Brander & My dark dream im Bemer Cup der Klasse M durfte sich der Reitclub Kottingbrunn über ein weiteres Spitzenergebnis an diesem Wochenende freuen.

Im Hauptbewerb, dem Grand Prix siegte Barbara Zehetgruber für Wien vor Anna Knuchel (Reitsport Jolly Jumper Wr. Neudorf) und Sabine Panis (RC Weikersdorf, Bezirk Wiener Neustadt) aus Niederösterreich.