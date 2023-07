Weinburg war Schauplatz der bundesweiten Klettermeisterschaften

Kraft, Technik und Ausdauer bewiesen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bundespolizeisportmeisterschaften in der Kerschanhalle. Denn dort wurden die Bewerbe Bouldern und Seilklettern/Vorstieg ausgetragen. Die Meisterschaften werden jedes Mal in einem anderen Bundesland ausgetragen, und da heuer Niederösterreich an der Reihe ist, war die Weinburger Kletterhalle für Andreas Karner, eine offensichtliche Wahl: „Hier ist die nötige Infrastrukur vorhanden, und auch die Erfahrung, die notwendig ist, um eine solche Veranstaltung durchzuführen“, so der Leiter der Sektion Klettern und Wintersport beim Landespolizeisportverein NÖ. Der Kletterbewerb ist heuer erst zum zweiten Mal Teil der Bundespolizeisportmeisterschaften, und somit eine Premiere in Weinburg.

Die Routen, welche von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern absolviert werden müssen, wurden eigens für den Bewerb erstellt. Sehr anspruchsvoll sind diese, und ohne langjährige Erfahrung und Training nicht bewältigbar. Nicht nur Kraft und Ausdauer sind wichtig, wie Karner betont, auch der Kopf. Denn auch mental ist das Klettern eine Herausforderung. Viele der Sportlerinnen und Sportler sind im Alpindienst aktiv. Gewertet wird in einer Amateur- und einer Leistungsklasse, bzw. einer Damen- und Herrenkategorie.

Hotspot für die Kletterszene

Die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde war laut Karner ebenfalls ein Ausschlaggebender Punkt, den Bewerb in Weinburg auszutragen. Bürgermeister Michael Strasser (SPÖ) ist ebenfalls erfreut: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die Kletterbewerbe der Bundespolizeimeisterschaften bei uns austragen können“.

Strasser berichtet, dass sich die Besucherzahlen in der Kletterhalle, welche von der Gemeinde betrieben wird, mittlerweile wieder von den Corona-Lockdowns erholt hätten. Generell sei laut Karner die Sportart im Trend: „Der Klettersport boomt!“. Für die Kletterer der Region sei die Kerschanhalle ein wichtiger Hotspot.

Ergebnisse

Bouldern

Siegerin Amateurklasse Damen: Tamara Unterberger (Tirol)

Sieger Amateurklasse Herren: Philipp Heichinger (Wr. Neustadt, NÖ)

Sieger Leistungsklasse Herren: Raimund (Kärnten)

Seilklettern/Vorstieg

Siegerin Amateurklasse Damen: Tamara Unterberger (Tirol)

Sieger Amateurklasse Herren: Philipp Heichinger (Wr. Neustadt, NÖ)

Sieger Leistungsklasse Herren: Raimund (Kärnten)

Die vollständige Ergebnisliste gibt es hier.