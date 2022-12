Judo Polleres feiert in Jerusalem Österreichs ersten Masters-Sieg

Michaela Polleres gewann das Jerusalem-Masters/Archivbild Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D ie Olympia-Zweite Michaela Polleres hat am Mittwoch in Jerusalem ihr und Österreichs erstes Judo-Masters gewonnen. Beim insgesamt zweitwichtigsten Event des Weltverbands (IJF) nach den Weltmeisterschaften siegte die Niederösterreicherin in der Klasse bis 70 kg gegen die französische Ex-Weltmeisterin Marie Eva Gahie. Polleres lag mit Waza-ari zurück, glich aber mit Waza-ari aus und legte im Golden Score noch einen Waza-ari nach. Sie erhöhte damit im Head-to-Head auf 5:3