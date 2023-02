Sollen Schulen noch Skiwochen veranstalten?

Werbung

Pro: Kathrin Zettel, ehemalige Skirennläuferin aus Scheibbs, Super-Kombi Weltmeisterin 2009

Kathrin Zettel mit ihrer Bronze-Medaille bei den Olympischen Winterspielen 2014 Foto: APA / Helmut Föhringer

Ich sehe die Skiwochen auf jeden Fall positiv, gerade weil der Sport in den Schulen ja immer mehr abnimmt. Das ist schade, weil er ja so ein super Ausgleich ist. Und so ein Skikurs ist noch dazu eine gelungene Abwechslung vom Schulalltag, wo man mit seinen Schulkolleginnen und -Kollegen Spaß haben kann.

Die Skiwoche bietet auch den Raum für die Lehrkräfte und die Kinder, sich auf einer anderen Ebene zu begegnen als im Klassenraum. Für mich selbst waren die Skikurse damals immer irrsinnig lustig und eine Gaudi mit meinen Klassenkameraden.

Außerdem finde ich es wichtig, dass diese österreichische Tradition des Skifahrens nicht verloren geht. Aber man darf eben auch nicht vergessen, wie teuer Skifahren geworden ist. Also ich kann auch verstehen, dass sich das viele deswegen nicht mehr leisten können oder wollen.

Es wäre aber sehr schade, wenn dieser schöne Sport wegen der Kosten von vielen nicht mehr ausgeübt wird. Ich weiß nicht genau, was es da aktuell für Förderungen oder Unterstützungen gibt, aber vielleicht könnte man da die Familien finanziell noch mehr unterstützen.

Kontra: Christine Friedrich, Mutter aus Wiener Neustadt

Christine Friedrich, Mutter aus Wr. Neustadt Foto: privat

Natürlich ist es toll, wenn unsere Kinder gemeinsam Zeit verbringen, wenn sie Gemeinschaft erleben können und dabei noch Spaß haben. Aber was, wenn ich mir den Skikurs nicht leisten kann?

„Ich habe kein Geld“ oder „Das ist mir zu teuer“ geht für jemanden, der finanziell nicht so gut dasteht, gar nicht. Das ist genau das, was man nicht sagen wird. Es heißt dann eher „Ich will nicht“. Das ist gesellschaftlich schon viel besser akzeptiert.

Leider geht es für viele Familien in erster Linie ums Geld. Viele Kinder haben keine Skiausrüstung, das heißt keine Ski, keine Skibekleidung, keine Skischuhe. Das alles muss ausgeborgt werden und kostet. Liftkarten werden ja oft vom Land gefördert, aber nur im eigenen Bundesland. Das heißt: wieder tief in die eigene Tasche greifen.

Ski fahren zu lernen ist lustig, aber es ist teuer und wenn ich diesen Sport mein Leben lang dann nicht mehr ausübe, hätte ich vielleicht besser an einer Schulsportwoche teilgenommen und Tennis gespielt oder Segeln gelernt.