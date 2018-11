Bei der gestrigen Pressekonferenz der 12. Austrian Open-World Tour Finals presented by GRAWE sidebyside am Turnier-Austragungsort Tennis Point Vienna wurden die Elite-Bewerbe ausgelost.

Das Finale der FIR Racketlon World Tour findet ja heuer von Freitag bis Sonntag in Wien-Erdberg statt. Beim Event der Super-World-Tour, der höchsten Turnierkategorie im Schlägervierkampf aus Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis kommt es in Runde eins des Elite-Bewerbs zu einem Top-Duell: Lukas Windischberger trifft auf den Europameister!

Achillessehne sorgt für Fragezeichen

Die Nummer eins der Weltrangliste Windischberger trifft im ECO SECURE Men Elite Bewerb auf den amtierenden Einzel-Europameister Rav Rykowski. Der Pole ist beim stark besetzten Event in Wien als Nummer 15 der Weltrangliste ungesetzt.

"Meine Achillessehne bereitet mir aktuell Probleme. Es ist da wahrscheinlich gar kein Nachteil gegen den stärksten Gegner gleich in Runde eins zu spielen", so der Turnierfavorit, der sich keinen Druck macht.

Dabei steht für Windischberger der Sieg im FIR-World-Tour-Race, der Racketlon-Jahreswertung auf dem Spiel. "Ich habe eine gute Saison gespielt, war im WM-Finale und bin die Nummer eins der Weltrangliste. Der Sieg im Race wäre nur eine Draufgabe.“

Seehofer bereits die Nummer eins

Die Protteserin Christine Seehofer spielt zum Auftakt des BMS Women Elite Bewerbs gegen die Deutsche Carola von Heimburg. Ihre Schwester Elisabeth Seehofer bekommt es in Runde eins mit Virág Sákovics aus Ungarn zu tun. Bereits jetzt uneinholbar in Führung liegt die Weltranglistenerste und amtierende Welt- und Europameisterin Seehofer in der Jahreswertung. Sie wird diese 2018 unangefochten gewinnen.

133 Spielerinnen und Spieler aus 20 Nationen haben für das letzte internationale Turnier der Saison genannt. „Ein großes Teilnehmerfeld mit vielen Top-Spielern“, freut sich Turnierdirektor und RFA-Präsident Marcel Weigl. Alle weiteren Infos und der Zeitplan unter https://racketlon.at/