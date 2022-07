Werbung

Radsport-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer hat sich nach zweiten Plätzen im Einzelzeitfahren und im Straßenrennen am Sonntag den österreichischen Berg-Staatsmeistertitel gesichert. Die Niederkreuzstettnerin gewann am Reither Kogel in Tirol über sechs Kilometer und 560 Höhenmeter klar vor Anna Plattner und Alina Reichert. Bei den Männern siegte der Vorarlberger Daniel Ganahl.