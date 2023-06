Haidershofner Mühlberger gewinnt ÖM-Titel dank letztem Anstieg

Spannung pur bot die österreichische Straßenmeisterschaft durch die Ybbstaler Alpen. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren erfolgte die Entscheidung erst auf den letzten Metern.

Den Beginn in Waidhofen machten die Damen. Mittendrin auch Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer, die nach ihrem Sieg im Zeitfahren auch beim Straßenrennen als große Favoritin galt. Doch am Ende fuhr Kiesenhofer auf dem fünften Platz. Den Sieg sicherte sich Carina Schrempf in einem Herzschlagfinale. Am Ende waren es nach 90,4 Kilometer lediglich fünf Sekunden zwischen der späteren Siegerin und der zweiten Lisa Perterer. Den dritten Platz sicherte sich Kathrin Schweinberger. Die Randeggerin Laura Rumpl kam rund sechs Minuten nach der Siegerin über die Ziellinie am Bikepark Königsberg an und belegte Rang zwölf.

Letzer Anstieg brachte Entscheidung

Bei den Herren entwickelte sich von Beginn an ein hartes Rennen. Vor allem die Anstiege hatten es in sich. Der letzte Anstieg auf den Königsberg brachte die Entscheidung. Zeitfahr-Staatsmeister Patrick Gamper versuchte vor dem letzten Anstieg sich vom Feld abzusetzen. Dabei hat er aber nicht die Rechnung mit dem Haidershofener Gregor Mühlberger gemacht. Beim letzten Anstieg holte der 29-Jährige Meter für Meter auf und übernahm knapp vor der 1.000-Meter-Marke die Führung. Diese ließ er sich nicht mehr nehmen. Damit holte er sich zum zweiten Mal den Titel nach 2017.

„Das Rennen war von Beginn an sehr schwer. Ich hatte die letzten Tage Probleme mit dem Magen. Die ersten drei Runden verliefen nicht ganz nach Plan, umso schöner ist der Sieg. Zum Glück konnte ich mich an Lukas Pöstelberger anhängen“, freute sich Gregor Mühlberger. Der Purgstaller Maximilian Kabas fuhr auf Gesamrtang zwölf.