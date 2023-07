Hitzeschlacht am Rad

Die historisch wertvolle Römerstadt Mautern, endlose Weinterrassen und bunte Mohnfelder: Die Wachauer Radtage gelten wegen ihrer reizvollen Kultur- und Naturlandschaft als eine der schönsten Radsportveranstaltungen Österreichs. Am kommenden Sonntag ist es für bis zu 2.000 Teilnehmer wieder so weit. Auf drei Strecken geht es über giftige Anstiege, rasante Abfahrten und Windschatten-Passagen in der Ebene durch das Weltkulturerbe und das südliche Waldviertel. Zusätzliche Erschwernis bei der 24. Auflage des 1999 von Hans Holzer und Bernhard Rassinger ins Leben gerufenen Events: Die aktuelle Hitzewelle mit Temperaturen um die 35 Grad.

Neu ist heuer der Start- und Zielbereich in Mautern. Das Wettbewerbszentrum übersiedelt von der Römerhalle, wo derzeit Bauarbeiten stattfinden, zum Badeteich. An der Streckenführung ändert die Verlegung zum knapp ein Kilometer entfernten Freizeitareal so gut wie nichts. Bei der längsten Schleife, dem Krone Champions Radmarathon über 176 Kilometer, geht es im Anschluss an den Start durch das malerische Dürnstein und vorbei an den berühmten Wachauer Rieden, über den schwersten Anstieg des Tages, dem „Seiberer“ bei Weißenkirchen, hinauf ins Waldviertel und mit Blick aufs Stift Melk wieder retour zum Ausgangspunkt. 2.342 Höhenmeter legen die Teilnehmer mit den dicksten Waden zurück. Wer nicht ganz so lange in die Pedale strampeln möchte, der ist beim Raiffeisen Power Radmarathon (102 Kilometer) oder der Wachauer Genuss Radtour (53 Kilometer) besser aufgehoben.

Als Sportler oder Zuschauer lohnt es sich nicht nur wegen der landschaftlichen Schönheit der Wachauer Radtage, die Augen offen zu halten. Immer wieder wagen sich auch Größen wie Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl auf die Strecke.