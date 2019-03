Kirchschlag als Startort der 4. Ö-Rundfahrt-Etappe.

Die 4. Etappe der Österreich-Rundfahrt 2019 wird am 9. Juli in Kirchschlag (Niederösterreich) beginnen. Die Tour-Organisatoren gaben am Donnerstag den Heimatort des Vorjahres-Zweiten Hermann Pernsteiner als Startort des in die Steiermark führenden Abschnitts (rund 3.000 Höhenmeter) bekannt.