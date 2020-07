Sein geplanter Flug sei abgesagt worden, weil es aktuell keine Verbindungen nach Rumänien gibt, erzählte der Bora-Profi aus Ebreichsdorf (Bezirk Baden) am Montag im Gespräch. Trotz steigender Corona-Zahlen in Rumänien, die zu einer Reisewarnung für Österreicher geführt hat, mache er sich keine Sorgen. Schließlich seien die Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen des Weltverbandes UCI für sämtliche Veranstaltungen sehr streng.

Alle Fahrer und Betreuer müssen negative Coronatests vorweisen, in den Start- und Zielbereichen sind keine Zuschauer erlaubt. In Siebenbürgen sei außerdem während der viertägigen Tour kein Hotelwechsel nötig, was Kontakte minimiert. Durch die Autoanreise mit Sportdirektor Christian Pömer erspare er sich weitere größere Menschenansammlungen, so Konrad. Und teamintern gebe es zusätzlich zu den UCI-Richtlinien weitere Sicherheitsmaßnahmen, Physiotherapeuten müssen etwa bei Behandlungen stets Masken tragen.

Sportlich soll die anspruchsvolle Streckenführung der Sibiu-Tour, an der für Bora auch Gregor Mühlberger und für Israel-Cycling Matthias Brändle teilnehmen, als Standortbestimmung und Gewöhnung an das Renntempo vor der Polen-Rundfahrt dienen. "Wir sind mit einer starken Mannschaft am Start. Meine Leistungswerte passen sehr gut, dementsprechend hoffe ich, dass ich schon das eine oder andere Ergebnis einfahren kann", so Konrad. Der große Saisonhöhepunkt steht für den Kletterer mit dem Giro d'Italia freilich erst im Oktober an, demnach will der 28-Jährige erst später in Hochform sein, um in Italien erneut in die Top Ten zu kommen.

Nach der Polen-Tour und der Lombardei-Rundfahrt im August geht es für den Jungvater als Giro-Vorbereitung in ein weiteres Höhentrainingslager. Zwei im Anschluss geplante Einsätze in Kanada sind noch ungewiss, als Ersatz würde er in Italien Tirreno-Adriatico fahren. Dass es aufgrund der anhaltenden Pandemie zu weiteren Rennabsagen kommt, glaubt Konrad nicht. "Ich gehe schon davon aus, dass der Rennkalender so stattfindet, wie er jetzt geplant ist." Verlegungen von Etappenzielen und andere Adaptierungen seien aber natürlich denkbar, so der im Burgenland lebende Niederösterreicher.