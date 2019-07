Die Rolle des Leitwolfs liegt Matej Mugerli. Der 37-Jährige ist Leistungsträger und Sportlicher Leiter in einer Person. Und fiebert mit seiner Truppe vom Cycling Team Niederösterreich dem Auftritt bei der am Samstag startenden Österreich-Rundfahrt entgegen. „Diese Tour ist sehr wichtig für unser junges Team“, erklärt der Slowene, der auch beim Vorgängerklub, damals unter ehemaligem Spitzentischtennisspieler Erich Amplatz als Leader, auf und abseits des Sattels engagiert war.

Die Austro-Tour wertet Mugerli als absolutes Saisonhighlight: „Unser Rennprogramm wurde so geplant, dass wir bei dieser Rundfahrt in Topform sind.“ Konkrete Platzierungen gibt’s jedoch nicht als Vorgabe. Im Vordergrund stehe die Entwicklung der Fahrer „von Monat zu Monat, von Rennen zu Rennen“. Der Heimvorteil könnte den Youngsters rund um den Wilhelmsburger Michael Holland, den Oberndorfer Julian Gruber und Lukas Viehberger aus Golling an der Erlauf entgegenkommen. Schließlich stehen zwei Etappen ganz im Zeichen des größten Bundeslandes.

Von Zwettl nach Wr. Neustadt sind am kommenden Montag 176,9 Kilometer zu bewältigen. Die ersten richtig harten Anstiege starten am Dienstag mit der dritten Etappe: 176,2 km und 3.752 Höhenmeter müssen die Athleten von Kirchschlag – der Heimatgemeinde von Tour-Co-Favorit Hermann Pernsteiner – nach Frohnleiten abspulen.