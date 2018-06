Am Donnerstag besichtigten Niederösterreichs Radasse die Strecke in Stephanshart/Ardagger, bei der am 29. Juni ab 15.30 Uhr die österreichische Zeitfahrmeisterschaft zur Austragung kommt. Neben Andreas Graf, Andreas Hofer und Julian Gruber machte auch Patrick Konrad die Ausfahrt mit, obwohl der Siebente des diesjährigen Giro d’Italia die Einzelzeitfahr-Meisterschaften auslässt.

„Der Giro bedeutet immer rund vier Wochen totale Anspannung, sodass man regenerieren muss, um dann für die nächsten Saisonziele die Form neu aufbauen zu können“, erklärt der Ebreichsdorfer, der erst im August mit Polen- und Deutschlandrundfahrt wieder voll ins Renngeschehen eingreifen wird.

"Wer letztlich fährt, weiß man nicht"

„Zugunsten der Heim-WM habe ich mich heuer gegen einen Start bei der Tour de France oder der Spanienrundfahrt entschieden“, hofft Konrad, dass er diesmal beim Einzel-WM-Rennen im Nationalteam Berücksichtigung findet. Bei den Olympischen Spielen in Rio war Konrad bekanntlich nur Zuschauer, obwohl auch 2016 die zweite Saisonhälfte für das Großereignis reserviert war.

„Wer letztlich fährt, weiß man nicht, aber die Strecke in Tirol ist mit den Bergen, über die ich gut drüberkommen sollte, auf mich zugeschnitten, und falls es am Ende einen Sprint von ein paar Fahrern gibt, bin ich schwer zu schlagen“, rechnet sich der 26-Jährige viel aus und hat außerdem eine zweite Chance. „Wir werden mit dem Bora-Team das Mannschaftszeitfahren bei der WM bestreiten und zählen zu den Mitfavoriten.“

Warum sich Konrad aber die Strecke in Ardagger angesehen hat? „Niederösterreichs Radsportpräsident Jürgen Brettschneider hatte die Idee zu einem Jedermann-Zeitfahren vor dem Rennen der Profis, und da bin ich natürlich gern dabei“, fordert er alle Radsportbegeisterten zum Duell.

150 Fahrer dürfen sich dieser Herausforderung stellen, ein paar Restplätze gibt es noch. Anmeldungen unter: www.lrv-noe.at