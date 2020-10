Die Form passt: Das bewies Patrick Konrad erst am Mittwoch. Da fuhr er beim Fleche Wallone als Siebenter über den Zielstrich. Nach Tirreno Adriactico und einem einwöchigen Trainingslager in den heimischen Bergen war es für den 28-Jährigen der letzte Härtetest vor der am Samstag beginnenden Italien-Rundfahrt. Dort hat der Ebreichsdorfer nach einem 16. Platz 2017 und siebenten 2018 wieder einiges vor. "Die Top Ten sind absolut realistisch", blickt Konrad im NÖN-Gespräch voraus. Bei seinem Rennstall Bora-Hansgrohe wird er sich die Kapitänsrolle mit dem Polen Rafal Majka teilen. "Das kann ein Vorteil sein", weiß Konrad, dass die taktischen Varianten während der Etappen bei zwei Top-Fahrern im Gesamtklassement größer werden.

Der Ätna als erster Schicksalsberg

Bereits in den ersten Tagen wird sich beim Giro die Spreu vom Weizen trennen. Am Samstag steht zwischen Monreale und Palermo ein Einzelzeitfahren an (15,1 Kilometer). Am Montag wartet dann die erste echt harte Bergetappe. Die Zielankunft wird am Ätna sein. An den Vulkanberg hat Konrad übrigens gar keine guten Erinnerungen. "Dort habe ich vor drei Jahren wegen eines Infekts zehn Minuten verloren, danach war nur mehr der Kampf um die Top 15 drinnen", erfuhr Konrad am eigenen Leib, dass man den Giro in der Anfangsphase nicht gewinnen, sehr wohl aber verlieren kann.

Der Kampf um Rosa wird ausgeglichen

Das gilt insbesondere für die Auflage 2020, die aufgrund der Pandemie vom Frühling in den Herbst verlegt wurde. Nach der Ätna-Etappe geht es meist hügelig dahin, klar können die Fahrer auch hier wichtige Sekunden einbüßen. Die Entscheidung wird aber erst in der vielleicht härteste zweiten Giro-Hälfte aller Zeiten fallen. Da jagt eine Hochgebirgsetappe die nächste, garniert wird das Ganze mit zwei Zeitfahren. Am Papier gelten die hochdekorierten Vincenzo Nibali (Italien) und Gerraint Thomas (Großbritannien) als Top-Favoriten auf das Rosa Trikot. Doch Konrad erwartet "einen sehr offenen Giro", weil eben die Vorbereitung auf die dreiwöchige Landesrundfahrt, so noch nie da gewesen ist.

Der Jugendwahn und seine Gründe

Das Überraschungen jederzeit möglich sind, bewies zuletzt etwa der 21-jährige Slowene Tadej Pogacar, der die Tour de France gewann. Der internationale Radsport steht derzeit ohnehin unter dem Motto "Jugend forscht". Im Vorjahr gewann der damals 22-jährige Kolumbianer Egan Bernal die Tour. Der 22-jährige Schweizer Marc Hirschi zeigte mit seinem Sieg bei Fleche Wallone und einem Etappensieg bei der Tour auf. Und das im Radsport, einer Sportart, in der man seinen Zenit eigentlich erst um das 30. Lebensjahr erreicht. Konrad überrascht die Entwicklung nicht, sieht sie aber differenziert: "Früher hat man gesagt, U23-Fahrer sollen eher nicht in der World Tour fahren. Jetzt bekommen die Fahrer die Chance. Aber vielleicht brennen sie auch aus, können dann mit 30 einfach keine Leistung mehr erbringen. Das wird man erst in ein paar Jahren sehen."