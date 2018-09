Als Teamleader führt der Ebreichsdorfer Patrick Konrad die heimischen Radasse in die Weltmeisterschaft. Zum Auftakt musste der Niederösterreicher einen Tiefschlag verdauen. Mit seinem „Bora“-Rennstall verpasste er die erhoffte Medaille im Mannschaftszeitfahren deutlich. Platz acht in Innsbruck ist nur noch mehr Ansporn für den Sohn von „Mister Wien-Marathon“ Wolfgang Konrad.

„Der Druck steigt, aber es gehört dazu, damit umzugehen“, sagte Team-Leader Patrick Konrad. Der Niederösterreicher, heuer Gesamt-Siebenter des Giro d’Italia, soll im Straßenrennen am 30. September möglichst weit vorne mitmischen. Unterstützt wird er dabei u. a. vom Haidershofener Gregor Mühlberger.

Die Strategie: Auf der schwierigen Strecke Kräfte sparen, um im Finish der knapp 260 Kilometer am letzten Anstieg auf die Höttinger Höll Vollgas zu geben. „Am Ende des Tages ist das Ziel bei einer WM immer eine Medaille“, redet der 26-Jährige Klartext.

„In Innsbruck auf dem Podium zu stehen wäre einfach der Wahnsinn. Aber man muss auch realistisch bleiben: Eine Medaille hängt hoch, und so lange jeder von uns bis zum Letzten kämpft, müssen wir uns keinen Vorwurf machen.“ Einen Top-Ten-Platz will Konrad aber auf jeden Fall holen: „Durch die Erfolge in diesem Jahr haben uns viele auf der Rechnung, die anderen Nationen werden uns nicht unterschätzen.“

Für Aufregung sorgte im Vorfeld der WM die Nichtberücksichtigung von Kletterspezialist Hermann Pernsteiner. „Ich bin enttäuscht“, kann der Kirchschlager die Entscheidung nicht nachvollziehen, „das selektive Streckenprofil wäre mir sehr entgegengekommen.“