Zwangsabstieg und Sperre für Bruck

Die Würfel sind gefallen: Die Gremien des Niederösterreichischen Fußballverbands haben die Causa Bruck durchleuchtet und haben heute ihr „Urteil“ veröffentlicht. Die zentralen Punkte: Der ASK/BSC Bruck wird mit einem Zwangsabstieg belegt, weil er gegen die Amateurebestimmungen verstoßen hat. Zudem wird der ASK/BSC mit 19. Juni gesperrt, sofern er bis dahin nicht seine offenen Forderungen begleicht. Wie hoch die Summe ist, ist in den offiziellen Nachrichten des Verbands nicht zu lesen. NÖFV-Geschäftsführer Heimo Zechmeister wollte auch keine Summe nennen, gab aber ein Rechenbespiel: Für dreizehn nichtangetretene Spiele in der Ostliga müsse der ASK/BSC 5.000 Euro pro Spiel berappen. „Dazu kommen noch die Forderungen der Spieler“, so Zechmeister. Denn nachdem die Spieler inklusive Spielergewerkschaft VdF beim ASK/BSC auf Granit gebissen haben, haben sie ihren Fall an den NÖFV weitergereicht. Nun stellt dieser die Forderung. Wie viel noch offen ist? „Das können und dürfen wir nicht sagen. Aber es wird sich in einem sechsstelligen Bereich abspielen“, erläuterte Zechmeister.

Transfersperre als zusätzlicher Hemmschuh

Was den Verein ebenso noch beschäftigt, ist die Transfersperre der FIFA, die laut NÖFV nach wie vor aufrecht ist. Selbst wenn der ASK/BSC also seinen Zahlungsaufforderungen beim NÖFV nachkommt, muss auch noch die Problematik mit der FIFA geregelt werden.

Gerüchte, wonach in Bruck ein neuer Verein aus der Taufe gehoben werden soll, der quasi abgekoppelt vom Altverein als neues Projekt gestartet werden soll, wollte Zechmeister nicht weiter kommentieren. Es stellt sich aber die Frage, mit welchen Spielern der Verein antreten wird und auf welcher Sportanlage.

Sperre für einige Spieler ist fix

Was der Verband ebenso beschlossen hat, sind Sperren für einige Ex-Kicker des ASK/BSC Bruck, die ebenso gegen die Amateurbestimmungen verstoßen haben. Peter Gluhakovic, Jimmy Mwanga, Matus Paukner und Neki Oda werden für drei Spiele gesperrt. Eine Sperre von zwei Partien bekamen folgende Fußballer aufgebrummt: Eriya Omura, Fatih Bayram, Keisuke Ida, Tomas Bockay, Vlade Janjic und Philip Kurz. Die Untersuchungen ergaben bei r Dominik Akrap, Tomas Belak, Maximilian Divljak, Fatih Balli, Dario Kopic, Daniel Fischer, Simon Furtlehner, Florian Kaltenböck, Mert Kol, Fabian Steininger, David Bednarcik, Florian Gerstl und Laurin Kratochwil hingegen, dass sie nicht gegen die Amateurbestimmungen verstoßen haben und werden daher nicht gesperrt.