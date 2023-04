Rohrendorfer Sportlerin Gewichtheberin Fischer gewinnt EM-Bronze im Stoßen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Sarah Fischer ist Österreichs stärkste Gewichtheberin Foto: APA/AFP

S arah Fischer hat bei der Gewichtheber-EM in Armenien für Österreichs dritte Medaille gesorgt. Die 22-jährige Niederösterreicherin holte am Sonntag in der Kategorie über 87 kg mit 134 kg im Stoßen die Bronzemedaille.