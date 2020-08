Während des Corona-Lockdowns lag Christian Draxler keineswegs auf der faulen Haut. Der Kampfsportler nutzte die Zeit, um seine „Austrian MMA Academy“ in Bad Vöslau auf Vordermann zu bringen.

„Wir haben das komplette Gym umgebaut, haben jetzt auch einen Fitness- und Crosstrainingsbereich dabei und bieten nun auch Personal Training an. Die Zeit war natürlich ‚zach‘, aber unsere Mitglieder haben uns super unterstützt“, erzählt der 32-Jährige. Der „Kundenstamm“ wurde sogar erweitert: Seit Kurzem bereitet sich die Stadtpolizei Baden mit Kollegen anderer Polizeidirektionen bei Draxler für den Ernstfall vor.

Aber auch sportlich machte der Mixed Martial Arts-Kämpfer einen ordentlichen Schritt nach vorne. Vor der Zwangspause zeigte Draxler nämlich mit Siegen in der German MMA-Championship (GMC) auf. „Dann wurde ich vom russischen Verband kontaktiert“, so Draxler. Was winkte, war ein gut dotierter Profivertrag beim drittgrößten Verband der Welt.

Startschuss am Donnerstag in Polen

Draxler hat nun für vier Kämpfe bei der Absolute Championship Akhmat (ACA) unterschrieben, seinen ersten Fight trägt der Thermalstädter am 20. August in der Nähe von Warschau aus. „Von dem Kampf habe ich erst vor kurzem im Kroatien-Urlaub erfahren, ich habe aber sofort zugesagt“, erklärt Draxler. Seither schuftet der Kampfsportler täglich sechs Stunden im Training, unter anderem mit dem neuen Brazilian Jiu Jitsu-Headcoach der Austrian MMA Academy, Michael Maarup Pedersen – seines Zeichens Schwarzgurt-Träger.

Doch auch aus dem ganz privaten Umfeld bekommt Draxler Unterstützung: Seine Freundin Natalie Hechelbacher ist ebenfalls als neue Trainerin in der Academy tätig und kümmert sich höchstpersönlich um die Trainingsfortschritte ihres Partners. Draxler ist bezüglich seiner anstehenden Herausforderung guter Dinge: „Ich erwarte mir schöne Kämpfe und schöne Länder, will es mir selbst noch einmal beweisen, nehme es richtig ernst. Ich denke, ich kann es ganz nach oben schaffen.“