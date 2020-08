Sechs NOEPS Springcups mit Geld- und Sachpreisen im Wert von rund 20.000 Euro gelangen in der Coronasaison bei fünf verschiedenen Turnieren in ganz Niederösterreich zur Austragung. Im Rahmen des dreitägigen Springturnieres im Reitsportzentrum Lassee (Bezirk Gänserndorf) standen am Wochenende als Highlights jeweils die zweite Vorrunde vom Schoeller Stilspringcup (1,20 m), der Pegus Risikospringprüfung (1,15 m), dem Niederösterreichischen Vereinscup (0,95 bis 1,15 m) als auch dem Erreplus Amateurcup (1,15 m) am Programm. Für die Springreiter aus dem Bezirk St. Pölten lief es in Lassee definitiv nach Plan.

Das Team Stössing, angeführt vom Routinier Fischer Alfred, setzte sich in einem Herzschlagfinale gegen die Mannschaft aus St.Pölten/Hart durch. Der letzte Reiter der Mannschaft Stössing, Herbert Paintner, musste im letzten Umlauf über 115 cm. fehlerfrei bleiben um den Sieg vor St. Pölten/Hart sicher fixieren zu können. Paintner zeigte keine Nerven, blieb fehlerfrei und konnte damit den wichtigen Etappensieg und somit acht Punkte für die Gesamtwertung fixieren.

In der Zwischenwertung, nach zwei von drei Etappen, liegt das Team Stössing nun mit 19 Punkten vor den Mannschaften St. Pölten/Hart und Bad Fischau (jeweils 14 Punkte) in Führung.

Das Finale des Vereinscups wird von 21. bis 23. August auf der Reitanlage Siegersdorf ausgetragen.

Aber nicht nur das starke Team aus Stössing holte erneut den Sieg im NÖ Vereinscup, sondern Michelle Hollenstein vom RC Siegersdorf (Bezirk St. Pölten) wurde Zweite im Schoeller-Stilspringcup und sprang im Pegus-Risikospringcup auch noch auf Platz drei.

Pfoser will am Wochenende in St. Pölten-Hart beim Heimturnier vorne mitmischen

Im Rahmen des zweitägigen Springturnieres in St. Pölten-Hart von 8. bis 9. August stehen in den 18 Springbewerben von einer Höhe bis zu 1,25 Meter drei gut dotierte Cup-Vorrunden und die Ländlichen Landesmeisterschaften Springreiten am Programm.

Im Finale vom Erreplus-Amateurcup (1,20 m) reiten die blau-gelben Pferdesportler um einen nagelneuen Sattel und weitere Sachpreise im Wert von insgesamt 4.700 Euro und im Finale vom Pegus-Risikospringcup (1,20 m) geht es für die Qualifizierten um Pferdefutter im Wert von rund 1.500 Euro.

Die neue MARSTALL Einsteiger Trophy (1,05 m) hingegen startet in St. Pölten-Hart in ihre erste Runde und verspricht den Einsteigern unter den Springreitern Sachpreise im Wert von 1.050 Euro.