NÖN: Am Sonntag geht‘s mit der Partie gegen England los. Wie groß ist die Vorfreude?

Martin Scherb: Riesig. Der Teamspirit ist außergewöhnlich. Alle brennen auf den Auftakt. Da wartet mit England gleich der Topfavorit. Und zwar nicht nur in unserer Gruppe, sondern auf den Titel.

Die weiteren Gegner sind Israel und Serbien. Das Ziel?

Scherb: Das sind dann die Gegner in unserer Kragenweite. Das werden die aber auch über uns sagen. Unser Ziel ist ganz klar der Aufstieg ins Semifinale, der auch die Qualifikation für die U20-WM im nächsten Jahr in Indonesien bedeuten würde. Wir haben aber nicht nur Ziele, was das Resultat betrifft…

Sondern?

Scherb: Es kommt auf das Wie an. Wir wollen geilen, attraktiven Fußball spielen. Mutig sein, vorne draufgehen. Das können wir, das liegt in der DNA dieser Mannschaft.

Yusuf Demir ist der Star der Mannschaft. Auf welche Spieler sollten die Fußballfans noch achten?

Scherb: Demir ist ein super Spieler, der bei uns aber nicht wie ein Star auftritt. Er blüht bei uns auf, weil er eben unter Teamkollegen ist, die er seit Jahren kennt und richtig Freude am Fußball hat. Zu den anderen: Querfeld und Fallmann bringen bereits Bundesliga-Erfahrung von Rapid mit. Veratschnig und Jasic sind Stammspieler beim WAC. Omoregie schaffte den Sprung von Liefering zu Salzburg. Dazu die Legionäre Knollmüller (Hoffenheim), Omic (Juventus) oder Wydra (Köln). Wir haben eine richtig gute Truppe und brauchen uns nicht zu verstecken.

Hat sich Ralf Rangnick schon bei Ihnen gemeldet?

Scherb: Noch nicht.

Weil Sie ja beim ÖFB auch für die Talenteförderung zuständig sind, könnte er sich für Ihre Arbeit interessieren…

Scherb: Das hoffe ich sehr. Wird schon noch passieren, er ist ja erst seit 1. Juni im Amt.

Für Franco Foda haben Sie Gegner beobachtet und analysiert. Auch unter Rangnick?

Scherb: Ja, ich war beim Spiel Frankreich gegen Dänemark. Da lief der Kontakt aber über Co-Trainer Lars Kornetka. Ich hab‘ ganz starke Franzosen gesehen, die gegen Dänemark nie hätten verlieren dürfen. Das war ja gegen uns ähnlich. Wir haben aber trotzdem Wege gefunden, um Frankreich weh zu tun.