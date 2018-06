Stellen Sie sich vor, der deutsche Fußball-Weltmeister Thomas Müller würde das Training des SC Wieselburg leiten und den Erlauftaler Kickern zeigen, wie man präziser flankt und härter schießt. Für den Wieselburger Kampfsport-Verein FightingArts erfüllte sich vergangenen Samstag ein ähnlicher Traum. Ihr Thomas Müller hieß Kamon Chetphaophan, 38, Thaibox-Weltmeister aus Salzburg, und leitete das diesjährige Kampfsport-Treffen in der Trainingshalle der Braustadt.

„Wir kennen Kamon seit zwei Jahren von verschiedenen Turnieren und konnten ihn nun endlich nach Wieselburg holen“, sagt der Purgstaller David Erber, Obmann des Vereins FightingArts. „Es ist schon einzigartig, wenn du mit einem Weltmeister im Ring stehst. Kamon hat knapp 300 Kämpfe in Thailand und ganz Europa bestritten. Er ist ein Spitzen-Techniker, kennt alle Tricks und kann sich auf jedes Trainings-Niveau einstellen.“

Kicken, klammern und jausnen

In Wieselburg zeigte der gebürtige Thailänder, wie man Schlagkombinationen präzise ausführt oder den Clinch – das Umklammern des Gegners im Ring – erfolgreich meistert. Der Höhepunkt folgte mit den Sparrings-Kämpfen. „Wir hatten 40 Sportler aus ganz Österreich zu Gast“, so Erber. „Kamon hat die Kämpfer aus der Ringecke betreut. Unsere Wieselburger haben sich großartig geschlagen.“ Wie so ein Kampsport-Treffen endet? „Gemütlich, mit einer Jause“, schmunzelt Erber.