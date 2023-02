Schwächelnde Kremser kratzten gerade noch die Kurve

Werbung

FÖRTHOF UHK KREMS – SCHWAZ HANDBALL TIROL 26:26 (14:12). Dabei hatte die Partie für den Tabellenführer mit einer 6:3-Führung nach knapp elf Minuten erwartungsgemäß begonnen. Bald war jedoch der Vorsprung wieder verspielt, weil die „Rot-Gelben“ Schwaz-Keeper Kishou mit schlecht angetragenen Würfen richtig warm schossen. Darunter waren neben glasklaren Kontern auch Möglichkeiten von der 7-Meter-Marke. Erstmals wirklich eng wurde es kurz vor der Pausensirene (12:12, Minute 26). Danach hatten es die Gastgeber dem eingewechselten Schlussmann Lukas Domevscek zu verdanken, dass es zur Halbzeit bei einer knappen UHK-Führung blieb.

Kremser taumeln am Rand einer Niederlage

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts am Spielcharakter. Jedes Mal, wenn die Kremser sich einen Dreitore-Vorsprung herausgearbeitet hatten, riss erneut der Faden und ermöglichte den ambitionierten Schwazern den Anschluss nicht zu verlieren. So auch von 17:14 (33.) auf 17:17 (40.), von 20:17 (44.) gar zum 22:22 (51.) Ausgleich. Am Ende wurde es noch aus heimischer Sicht ein unnötiger Nervenkrimi, denn auch die erneute Zweitore-Führung nach einem Treffer von Sebastian Feichtinger zum 26:24 (56.) reichte auch nicht, um den Sack endgültig zuzumachen. Petar Mesic und Emanuel Petrusic erzielten erneut den Gleichstand, nachdem Matthias Führer bei einem Konter nur die linke Torstange getroffen hatte. Der Tabellenführer taumelte im Finish am Rande seiner zweiten Saisonniederlage, weil auch Tobias Alber, der zweite Keeper der Adler aus dem Westen, seinem großen Vorbild Kishou in der heißen Schlussphase um nichts nachstand. Zuerst hatten die Tiroler in Minute 60 sogar Matchball, den Thomas Eichberger per Glanzparade zunichte machte. Im Gegenzug wurde der letzte Verzweiflungswurf von Romas Kirvelliavicius sowie der Nachschuss von Kenan Hasecic von Alber arretiert. Letzterer wurde von seinem Teamkameraden danach gebührend gefeiert. Peter Medić, der vom UHK-Fanklub zum Schwazer „Man-of-the-Match“ auserkoren wurde, ließ seinem Tormannkollegen bei der anschließenden Ehrung den Vortritt...

Tore UHK Krems: Kenan Hasecic (6), Sebastian Feichtinger (5), Julian Pratschner (4/1), Romas Kirveliavičius (3), Matthias Führer (3), Marko Simek (2/1), Benedikt Rudischer (1), Stephan Wiesbauer (1), Daniel Dicker (1).

Tore Schwaz Handball: Petar Medić (11/2), Michael Miskovez (4), Lukas Prader (4), Sebastian Spendier (3), Filip Perić (2/1) Emmanuel Petrusić (1), Johannes Demmerer (1).

Sebastian Feichtinger, Förthof UHK Krems: „Es war das von allen erwartete schwere Spiel mit hartem Kampf. Wir konnten uns trotz der vielen Chancen nie wirklich absetzen. Ein Punkt ist nicht das Ergebnis, welches wir uns für ein Heimspiel erwarten.“

Petar Medić, Schwaz Handball Tirol: „Für uns war es ein gewonnener Punkt und hat gezeigt, dass der augenblickliche Tabellenstand der Mannschaft nicht unserem wirklichen Potenzial entspricht und wir zumindest ins Mittelfeld gehören.