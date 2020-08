Bei den Herren kamen letztes Wochenende gleich zwei rot-weiß-rote Duos auf das Siegerpodest. Beim 1*-Turnier im slowenischen Ljubljana gewannen Clemens Doppler und Alexander Horst Silber. Alexander Huber und Christoph Dressler holten Bronze. Bei Duos werden in zwei Wochen auch bei den Baden Open aufschlagen. Doppler/Horst gehen als Titelverteidiger ins Rennen. Doch die Konkurrenz ist stark. Als Goldfavoriten gelten die amtierenden Schweizer Meister Adrian Heidrich und Mirco Gerson. Im Vorjahr wurden die Eidgenossen Fünfte beim Vienna Major und holten einen World Tour-Sieg beim 3*-Turnier in Qinzhouh. Internationale Konkurrenz gibt es auch aus Polen. Michal Bryl/Mikolay Miszuk sind auf Position drei gesetzt. Die österreichischen Duos in der Hauptrunde sind neben Doppler/Horst die amtierenden Staatsmeister Robin Seidl/Philipp Waller, Huber/Dressler und Moritz Pristauz - der nach der Karrierepause von Martin Ermacora mit Laurenz Leitner antritt.

Ehemalige Baden-Siegerinnen in der Favoritenrolle

Noch hochkarätiger ist das Starterfeld bei den Damen. Dort sind vier der fünf europäischen Top-Duos in der Kurstadt dabei. Topgesetzt sind die Weltranglisten-Achte Nina Betschart und Tanja Hüberli, die bereits 2016 beim CEV Satellite Gold in Baden gewannen. Silber gab's bei der EM 2018, Platz vier bei der WM in Hamburg im Vorjahr. Außerdem haben Betschart/Hüberli aus dem Vorjahr einen vierten und fünften Platz bei Major-Turnieren auf der Habenseite. Auf Rang zwei der Setzliste sind die Baden-Siegerinnen von 2012 - Joana Heidrich und Anouk Verge-Depre (Schweiz). Auf Rang drei sind die Tschechinnen Barbora Hermannova und Marketa Slukova gesetzt. Die Lokalmatadorinnen aus dem Triestingtal - Nadine und Teresa Strauss - sind Nummer neun. Auf zehn folgt Lena Plesiutschnig, die aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Stammpartnerin Katharina Schützenhofer, mit Dorina Klinger antritt.