Bayer schrammt wieder knapp an Bronze vorbei

"Enttäuscht oder traurig bin ich nicht!" Als Pechvogel sieht sich Valentin Bayer nicht. Der Mödlinger verpasste am Dienstag in Rom bei den Langbahn-Europameisterschaften der Schwimmer im Finale über 50 m Brust Bronze hauchdünn. Der 22-Jährige erreichte in 27,19 Sekunden eine persönliche Bestzeit, letztlich fehlten ihm als Viertem 0,08 Sek. auf Edelmetall.

Der Tiroler Bernhard Reitshammer kam in 27,29 auf Rang sechs. Die Salzburgerin Anastasia Tichy wurde über 200 m Delfin (2:14,59) 14., der Kärntner Heiko Gigler über 50 m Kraul (22,14) 15.

Auf Rogans Spuren

Bayer und Reitshammer waren auch beide im EM-Finale über 100 m Brust gestanden. Es war der erst zweite und dritte Langbahn-Endlauf mit zwei OSV-Aktiven in der EM-Geschichte. Davor hatte es das nur 2008 in Eindhoven gegeben, als Markus Rogan und Sebastian Stoss über 200 m Rücken Erster und Siebenter geworden waren. Für Bayer ist der knappe 50-m-Ausgang besonders bitter, hatte er doch über die doppelte Distanz Bronze gar nur um vier Hundertstel verpasst. Reitshammer hatte als WM-Vierter von Budapest insgeheim höhere Ambitionen bzw. den Medaillengewinn als Ziel.

Bayer pulverisiert seine Bestmarke

Die begehrten Planketten gehen an die beiden Italiener Nicolo Martinenghi (26,33) und Simone Cerasuolo (26,95) sowie den Deutschen Lucas Mazerath (27,11). Während Bayer seine persönliche Bestzeit von 27,66 über Vorlauf (27,57), Semifinale (27,34) und das Finale um fast eine halbe Sekunde drückte, verfehlte Reitshammer die seine doch klar. Mit den 26,94 von der Budapest-WM hätte er sich diesmal Silber gesichert.

In der Spitze angekommen

Bayer zeigte sich trotz zweimal "Blech" aber gar nicht enttäuscht. "Sicher ist es schade, vier Hundertstel sind nur ein Fingerschnipsen. Aber es waren super Zeiten, super Platzierungen, mein bester Wettkampf bisher." Der SU-Mödling-Athlet ist in der europäischen Spitze angekommen.

Die Staffel als Zuckerl

"Es waren Wahnsinnswettkämpfe. Ich hab mein Bestes gegeben", gibt Bayer preis. "Jetzt schauen wir, was in der Staffel geht." Das große Ziel in Rom ist eine EM-Medaille. Und die Chance ist durchaus gegeben.

„Wir wollen hier überraschen. Wir haben das Selbstvertrauen, wissen, dass wir alle gut drauf sind. Alle sind hier um die Bestzeiten geschwommen und ich glaube, dass wir hier durchaus um Bronze mitmischen können“, sagt Heiko Gigler. Und auch Simon Bucher schlägt in dieselbe Kerbe: „Vielleicht schaut wirklich etwas Cooles für und heraus. Die anderen sind auch nicht schlecht. Aber wir werden alles geben, damit das vielleicht die Überraschung wird.“

Auböck peilt nächste Medaille an

Der Bad Vöslauer Felix Auböck startet am letzten Tag der Beckenbewerbe über 400 Freistil. Nach seiner Bronze-Medaille über 200 Freistil will der Kurzbahn-Weltmeister auch auf der Langbahn in seiner Spezialdisziplin anschreiben und Edelmetall.