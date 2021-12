Felix Auböck: Für die Liebe übers Meer

Ein paar Tage Ruhe und Entspannung kann sich Österreichs „Goldfisch“ schon gönnen. Doch bereits am Christtag steigt Felix Auböck wieder ins Flugzeug. Der Liebe wegen: Mit seiner Freundin Catie DeLoof (24), Olympia-Bronze-Medaillengewinnerin 2020, möchte der Bad Vöslauer die Feiertage verbringen, ehe es zum Jahreswechsel nach England geht. Dort lebt und studiert der erst zweite Schwimm-Weltmeister in der rot-weiß-roten Sportgeschichte.

„Die Weihnachtsfeiertage kommen gerade recht, dass man nicht gleich zurück ins Training geht, sondern erst einmal ein bisschen abschaltet, um alles zu verarbeiten, was da in den letzten Tagen passiert ist“, sagt Auböck. Am 5. Jänner startet für den Niederösterreicher ein dreiwöchiges Höhentrainingslager in der Sierra Nevada. Hinter ihm liegt eine „verrückte Zeit“. Denn Edelmetall bei der WM in Dubai hatte der 24-Jährige gar nicht am Schirm.

„Der Hauptfokus war für mich gar nicht diese Kurzbahn-WM. Wir haben gesagt, wir nehmen sie auf dem Weg mit, der Wettkampf ist wichtig.“ Worauf Auböck und sein Betreuerstab tatsächlich „spitzen“: Auf die Langbahn-Weltmeisterschaft, die ab Mitte Mai 2022 im japanischen Fukuoka stattfindet. Und da hat der Vöslauer schon die Spiele 2024 in Paris im Hinterkopf: „Diese Langbahn-Medaille ist etwas, das ich mir unbedingt noch erfüllen möchte in meiner Schwimm-Karriere. Vor Olympia dieses Gefühl kennenzulernen wäre schon wichtig.“

"Ich habe immer geglaubt, dass ich das schaffen kann"

Dass er die Nummer eins im 25-Meter-Becken sein kann, hat Auböck ja in Abu Dhabi schon bewiesen. Als Vorlaufschnellster setzte sich der Niederösterreicher bei der 150-m-Marke an die Spitze des Finalfeldes und drückte in 3:35,90 Minuten seinen OSV-Rekord über 400 Meter Kraul um gleich 1,58 Sekunden. Sein Vorsprung auf den Litauer Danas Rapsys betrug 33 Hundertstel.

Auböck kann seine Goldene einordnen: „Nicht viele Leute auf der Welt hätten mir das jemals zugetraut. Ich habe immer geglaubt, dass ich das schaffen kann, und jetzt bin ich ganz oben.“ Dass er damit erst der Zweite auf WM-Ebene nach Markus Rogan ist, sei ihm bewusst. „Das ist eine Ausnahme bei uns. Bei uns regnet es nicht Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften. Deswegen für Österreich, für mich, für meine Trainer, für meine Familie. Es ist das Größte.“

Abheben wird der 1,98-Meter-Hüne nicht: „Es ist ganz wichtig, dass ich so schnell wie möglich auf den Boden der Realität zurückkomme.“ Um sich die nächsten Ziele zu stecken und bei den Olympischen Spielen 2024 die „Scharte von Tokio“ (Rang vier) auszuwetzen. Ein paar Flugmeilen mehr nimmt Auböck dafür gerne in Kauf.