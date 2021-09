Bei Rang drei in 2:04,34 Min. war der 23-Jährige 0,97 Sek. schneller als im Dezember 2019 in Glasgow. Über 50 m Brust wurde Rothbauer in 26,76 Sek. Fünfter. Über 4 x 100 m Lagen der Männer belegte der Brustlagen-Spezialist mit seinem Team La Current in 3:24,52 Min. Rang vier.