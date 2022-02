Karls Momente für die Ewigkeit

Auf der Zhangjiakou Medals Plaza erhielt Benjamin Karl seine Goldmedaille im Parallel-Riesentorlauf der Alpin-Boarder. Der Wilhelmsburger ist am Ziel seiner Träume angelangt.

„In so einem Moment weiß man gar nicht, was man mit seinen Gefühlen anfangen soll“, gesteht Karl. „Vor 26 Jahren hat’s angefangen, ein langer Weg hat mich hierher geführt. Eine olympische Goldmedaille ist das Größte, was ein Sportler erreichen kann. Olympiasieger bleibt man für die Ewigkeit. Das macht’s aus.“ Nun freue er sich auf Familie und Freunde daheim. Am Freitag dürfte Karl wieder in Österreich landen.